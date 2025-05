Alpine A390: Noch 2025 bestellbar!

Posted by: Mag. Severin Karl

Mit Allradantrieb aus drei Elektromotoren soll die Alpine A390 ihre Leistung auch auf Bergpässen und Rennstrecken optimal einsetzen können.

Im vierten Quartal 2025 werden die Bestellbücher für die Alpine A390 geöffnet. Einen Hinweis auf die Preise des 4.615 Millimeter langen Fahrzeugs – eine Mischung aus Fastback, SUV-Coupé, Crossover – gibt der Importeur aber noch nicht. Die Bilder machen dafür Lust auf mehr, da hat es Alpine besser als manche andere Marke geschafft, den Sportsgeist eine Etage höher zu legen. Sieht wirklich nicht so übel aus!

400 bis 470 PS Leistung

Was wir bezüglich der zu erwartenden Fahrdynamik wissen: Mit zwei Elektromotoren hinten und einem vorn handelt es sich um den ersten Allradantrieb bei Alpine. Ein Torque-Vectoring-System verteilt die vorhandenen Kräfte akkurat, um nicht nur für maximale Dynamik sondern auch zusätzliche Sicherheit zu sorgen. Anspruchvollste Bedingungen? "Kein Problem!", meint Alpine und verweist auf Rennstrecken und Bergpässe, wo die A390 ihre Leistung voll entfalten können soll.



Türen, Sitzplätze und Platzangebot sollen auch für vier oder fünf Passagiere reichen. Mit der A290 gab es ja schon ein Modell, dass auch über einen Fond und einen halbwegs großen Kofferraum verfügte. Doch nun sollen tatsächlich auch Familien und Business-Kunden bedenkenlos zugreifen können. Neben der bereits genannten Länge wollen wir hier noch Breite (1.885 Millimeter) und Höhe (1.532 Millimeter) sowie den Radstand (2.708 Millimeter) erwähnen. Alpine betont, dass durch einen speziellen, in Frankreich hergestellten, Aluminiumträger der Kofferraumboden tiefer abgesenkt werden konnte, um ein ordentliches Kofferraumvolumen sicherzustellen. 532 Liter plus doppelter Ladeboden für Flexibilität klingen schon einmal gut – müssen wir in der Praxis noch testen.



Zur Leistung: Mit insgesamt 470 PS und 808 Nm Drehmoment beim Modell GTS fetzt man in 3,9 Sekunden auf 100 km/h, wenn es gewünscht ist. Mit 365 Millimeter großen Bremsscheiben samt 6-Kolben-Bremssätteln (erstmals bei Alpine) ankert die A390 auch entsprechend. Als GT werden 400 PS erreicht, der Sprint von 4,8 Sekunden ist aber auch hier nicht schlecht. Bei der Spitze heißt es unerwartete 200 km/h vs. 220 km/h. Die A290 war ja bei maximal 170 km/h abgeregelt. Netto sind 89 kWh in der Batterie drin, was 555 Kilometer Reichweite ermöglichen sollte (mit 20-Zoll-Rädern, noch keine Homologation). Wer 21-Zöller bestellt, muss mit 520 Kilometern leben. Am DC-Ladepunkt fließen maximal 190 kW, wobei Alpine auf ein intelligentes Lademanagement hinweist. Die Leistung soll also lange aufrechterhalten werden können, weniger als 25 Minuten sollen für 15 auf 80 Prozent SoC (State of Charge) reichen.