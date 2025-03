Audi A5 Plug-in mit 105 Kilometer E-Reichweite

Posted by: Mag. Severin Karl

Erstmals bietet Audi den A5 auch als PHEV an. Gleich zwei Varianten mit Systemleistungen bis 270 kW stehen für Limousine und Avant bereit

Plug-in-Hybride kehren durch einen belebten Markt mit vielen neuen Modellen ins Bewusstsein der Kunden zurück. Audi nimmt das als Anlass, seinen A5 erstmals mit Doppelherz und externer Auflademöglichkeit ins Programm zu nehmen. Durch die beiden Karosserievarianten Limousine und Kombi (sprich: Avant) sowie zwei Leistungsstufen steht eine schöne Palette bereit.

Im April erfolgt die Markteinführung

Bei Audi heißt Plug-in klassisch e-hybrid, im Fall des A5 handelt es sich immer um Allradmodelle mit dem Zusatz quattro. Während der 2.0 TFSI als Verbrenner im Bunde immer 185 kW/252 PS leistet, wird die E-Maschine an die Leistungswünsche angepasst. Nimmt man die Basisversion mit einer Systemleistung von 220 kW her, fällt sie bereits durch sportliche Sprints in 5,9 Sekunden auf 100 km/h auf. Die stärkere Version leistet 270 kW im System und schießt sogar in 5,1 Sekunden auf 100 km/h.



Stolz ist man bei Audi auf die 25,9 kWh (netto: 20,7 kWh) große Batterie, was im Vergleich zum A6 (A5 gab es ja bisher nicht als PHEV) eine Steigerung um 45 Prozent bedeutet. Im besten Fall sind es 108 Kilometer, die so rein elektrisch zurückgelegt werden können. Je nach Pendelstrecke ist das durchaus alltagstauglich, vor allem, wenn man im Büro laden darf bzw. kann. Apropos laden, hier muss man genau hinsehen und darf keine Schlüsse aus anderen Konzernfahrzeugen ziehen. Denn während man bei einem VW Golf oder Skoda Superb mit der aktuellsten PHEV-Technologie auch 50 kW DC-Laden kann, bleibt das dem Audi auf der Premium Platform Combustion (PPC) verwehrt. Zum Mitschreiben: Es gibt beim A5 e-hybrid keine DC-Lademöglichkeit. Dafür wächst die AC-Ladefähigkeit auf 11 kW, was in den meisten alltäglichen Fällen vollkommen ausreicht. Laden daheim, laden im Büro, alles paletti. Zudem soll sich die Rekuperationsleistung deutlich gesteigert haben und mit Paddles am Lenkrad lässt sich die Schubrekuperation individualisieren.



Die Preise beginnen bei 60.100 Euro für die Limousine und bei 62.200 Euro für den Avant. Mit der höheren Leistung nehmen auch die Serienumfänge zu, die Preise klettern dann auf ab 69.450 Euro (Limousine) bzw. 71.550 Euro (Avant). Bestellbar sind die e-hybrid ab 27. März 2025, im April ist die Markteinführung geplant.