Batteriekapazität ermitteln schafft Klarheit

Posted by: Mag. Severin Karl

Mit den Dekra-Batterietests reichen 15 Minuten, um den State-of-Health einer Elektroauto-Batterie zu bestimmen. Diese sind meist langlebiger als gedacht.

Wie viel Liter fasst dein Tank noch? Okay, manche Fragen müssen sich Verbrennerfahrer auch nach Jahren nicht stellen. Aber die Lebensdauer der Traktionsbatterie eines Elektroautos ist deutlich besser, als man es am Stammtisch vermutet. Ultimative Klarheit schafft ein Batterietest, wie er von den Dekra-Experten angeboten wird. Er ist simpler, als man vermutet!

In 15 Minuten ist alles klar

Zuerst wird das Smartphone des Testers mit der Fahrzeugkommunikationsschnittstelle und diese wiederum mit dem OBD-Anschluss des Fahrzeugs verbunden. Nach Eingabe diverser Fahrzeugdaten erfolgt der statische Test, bei dem die erforderlichen Diagnosedaten ausgelesen und das Hochvoltsystem sowie das Batteriemanagementsystem geprüft werden. Es folgt der Action-Teil, wo das Fahrzeug kurz beschleunigt wird – etwa 100 Meter reichen allerdings.



Der Dekra-Test ermöglicht eine unabhängige und objektive Bewertung der Restkapazität der Antriebsbatterie eines Elektrofahrzeugs. Nicht zuletzt beim Kauf bzw. Verkauf eines Elektroautos schafft das Transparenz.

Taxis als drastisch-gutes Beispiel

Aber wie sind denn die Erfahrungen mit Autos, die so richtig "herangenommen" wurden? Das patentierte Dekra-Testverfahren wurde Ende 2024 bei einer Taxiflotte in München angewendet, es handelte sich um Jaguar iPace, die 2018 in den Dienst gestellt wurden. Von etwa 180.000 bis über 250.000 Kilometer waren die Briten-BEVs unterwegs gewesen. „Wir haben die Fahrzeuge im Schnitt etwa eineinhalbmal pro Tag geladen, und zwar nicht besonders schonend, sondern immer ganz voll, um den Fahrern die entsprechende Sicherheit mit Blick auf die Reichweite zu geben“, sagt Gregor Beiner, Geschäftsführer münchener taxi zentrum, mtz. Und die Tests? Die sagen, dass die Batterien noch über 95 bis 97 Prozent State of Health (SoH) verfügen.



Der befürchtete Effekt, den wohl jeder von (s)einem Smartphone kennt – Gerät älter, Batterie immer schlechter –, tritt bei Elektroautos also nur minimal auf. Im Fall des iPace würde die WLTP-Reichweite von 470 Kilometern im Fall des 5-Prozent-Verlusts auf 447 Kilometer sinken. 456 Kilometer sind es bei jenen Autos, die nur 3 Prozent des SoH verloren haben. Dennoch: Ausreißer kann es immer geben! Aktuell ist der Dekra-Batterie-Schnelltest für rund 130 verschiedene Fahrzeugmodelle verfügbar. Hier geht es direkt zur österreichischen Dekra-Seite.