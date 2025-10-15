BMW: Neue Klasse in Wien gelandet

Posted by: Mag. Severin Karl

Bei der Eröffnung von BMW Wien Heiligenstadt war als Stargast der neue iX3 zu sehen. Auch ein Vorfahr ließ sich zur Feier des Tages am umgebauten Standort blicken – ein Kurzvideo.

In unserem Kurzvideo seht ihr die Neueröffnung von BMW Wien Heiligenstadt am 9. Oktober. Der Standort präsentiert sich nun luftiger und bietet eine gewisse Lounge-Atmosphäre. Natürlich sind auch die anderen Marken der Gruppe wie Mini vor Ort vertreten.

Alexander Bamberger, Geschäftsführer BMW Austria GmbH, betonte in seiner Begrüßungsrede die wichtige Rolle, die Österreich für den bayerischen Automobilbauer spiele – und umgekehrt: "Jeder zweite BMW-Motor weltweit kommt aus Österreich, und BMW investiert eine Million Euro täglich in Österreich!"

Supercomputer und mehr als praxistaugliche Reichweite

Für Gedränge sorgte die Enthüllung des BMW iX3, der als erster Vertreter der Neuen Klasse gilt. Als Österreich-Startpreis für den iX3 50 xDrive wurden 69.950 Euro genannt. 800-Volt-System, vier Supercomputer statt zahlreicher Steuergeräte, ein völlig neues Anzeige- und Bedienkonzept und schließlich über 800 Kilometer Reichweite sollen die Marke aus München verstärkt auf der Landkarte der Elektroautowelt positionieren.



Mit einem weißen BMW 2000 TI wurde die Verbindung zur historischen Neuen Klasse hergestellt, die ab 1962 für Furore sorgte. Der 2000 TI konkret wurde von 1966 bis 1968 produziert und stellte 120 PS aus einem 2,0-Liter-Benziner bereit. Von serienmäßigen Elektroautos war man damals noch weit entfernt. Dennoch spannend: 1972 wurden zwei BMW 1602 Elektro für die Olympischen Spiele in München auf die Räder gestellt. Die damalige Reichweite sorgt heute für Staunen: 60 Kilometer.



Zum Video: Die Neue Klasse ist in Wien gelandet