Posted by: Mag. Severin Karl

Vielleicht schon im März 2025 könnte der kleine Bruder des Atto 3 nach Österreich kommen. Mit der 45,1-kWh-Batterie sind über 300 Kilometer Reichweite möglich.

Konkrete Infos zum neuen Atto 2 hat der Importeur noch nicht verlautbart. Aber eines können wir euch sagen: Wir saßen schon drin! Beim Fahrtermin des Sealion 7 war das kleinste BYD-SUV eine streng geheime Abendüberraschung.

Auch hier lässt sich der Screen drehen

Also: Auch wenn es noch keine Preise auszuloben gibt, können wir auf jeden Fall festhalten, dass der Atto 2 für ein derart kompaktes Auto – er ist 4,31 Meter lang – ganz schön hochwertig wirkt. Wie gewohnt verfügt er zudem über den drehbaren Touchscreen, der für manche eine Spielerei ist, für andere wiederum ein Faktor für die Kaufentscheidung ist. Schließlich mag jeder ein anderes Cockpit-Layout. Und hier kann man sich immer wieder aufs Neue entscheiden.



Wie die großen Brüder trägt auch der Zweier eine hauseigene Blade Battery unterm Blechkleid. Sie weist eine Kapazität von 45,1 kWh auf und soll so 312 Kilometer Reichweite ermöglichen. Eine größere Batterie mit entsprechend größerem Spielraum für den Fahrer soll noch dieses Jahr folgen. Der Marktstart für das kompakte SUV, das 300 bis 1.340 Liter Kofferraum bietet und 130 kW/177 PS leistet, soll noch im Frühjahr erfolgen.



Ein wenig erinnerte uns das Fahrzeug an den Smart #1, vor allem die Gestaltung der C-Säule. Die Black-Panel-Front ist an den kleinen Dolphin angelehnt und nicht an die cooleren Brüder der Seal/Sealion-Familie.



Für den größeren Atto 3 stehen 35.980 Euro (inkl. E-Förderung) derzeit auf der Modellseite des Importeurs. Beim Dolphin, hier die Modellseite des Importeurs, stehen 31.980 Euro (inkl. E-Förderung) angeschrieben. Der Atto 2 könnte also durchaus auf rund 33.500 Euro (inkl. E-Förderung) kommen.