Coole Ausblicke auf einen dynamischen Elektro-April

Posted by: Mag. Severin Karl

Vorerst gibt es von beiden Modellen nur Teaser, aber die haben es in sich: Bald werden Hyundai Insteroid und Skoda Elroq RS vorgestellt.

Für Emotionen ist in der Elektromobilität noch reichlich Platz. Und wie in der alten Verbrennerwelt werden diese gern über sportliche, dynamische Modelle getriggert. Bald ist es soweit und wir sehen mehr von Hyundai Insteroid und Skoda Elroq RS.

Der kleine war Pumpen

Die Basis des kleinen Südkoreaners kennen wir schon, einen Fahrbericht des Hyundai Inster lest ihr hier. Wenn man "Inster" jedoch mit "Stereoiden" kombiniert, dann bekommt der Kleinwagen plötzlich einen ganz schön muskulösen Charakter. Hyundai spricht von einem von Videospielen inspirierten Design und betont, dass es sich um ein Konzeptauto handelt. "Performanceauto" wird dazugesagt, ohne auf Motorleistungen etc. einzugehen. Luftauslässe in den Radkästen, ein riesiger Heckspoiler und Diffusor sowie 21-Zoll-Räder gehören zum Showcar. Im April 2025 soll die Öffentlichkeit mehr davon mitbekommen.

Der kommt tatsächlich

Wie die großen Brüder bekommt auch der Skoda Elroq in der stärksten Auslegung den Zusatz RS. Als Termin für die Weltpremiere wurde der 3. April festgesetzt, an die Öffentlichkeit geht das dynamische Elektro-Crossover dann vom 8. bis zum 13. April auf der Mailänder Designwoche.

Zu den Highlights des Tschechen zählen natürlich die RS-typische Lackierung Mamba-Grün und viele schwarze Designelemente – auf eine Steigerung der Leistung und andere performative Details geht der Hersteller aber noch nicht ein. Wer passend adjustiert auf das Strompedal steigen will und Sneaker-Aficionado ist, kann sich seelisch schon auf die Vorstellung der Botas-Sneaker vorbereiten. Wie das Auto werden sie in Italien in der Galerie Padiglione d’Arte Contemporanea vorgestellt und sollen sich an die Designlinie Skoda Modern Solid anlehnen.