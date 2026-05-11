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Corsa GSE: Opel bringt Hot Hatch mit 281 PS

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ELECTRIC WOW / 11.05.2026.

Corsa GSE: Opel bringt Hot Hatch mit 281 PS

Posted by: Mag. Severin Karl

5,5 Sekunden auf 100 km/h – der Opel Corsa GSE kommt noch 2026 auf den Markt und gilt als spurtstärkstes Modell der Marke. So groß war der Unterschied zwischen den Modi "Eco" und "Sport" noch nie!

Nur große Elektroautos können mit hohen Leistungen protzen? Mitnichten, wie Opel mit seinem Neuzugang beweist: Als GSE hat der Opel Corsa 281 PS im Datenblatt stehen, das Drehoment beträgt 345 Nm. Damit wird er zum Power-Opel, der – so suggerieren es die aktuellen Fotos der Deutschen – des GSi-Spirit von früher wiederbelebt.

Zusätzliches 50-PS-Schäuferl

Es kommt aber ganz auf den Modus an, in dem man unterwegs ist. Holt man gerade die Großeltern zur Landpartie ab, darf man ruhig im Eco-Mode bleiben, wo der Kleine maximal 150 km/h erreicht und auf maximale Effizenz ausgelegt ist. So wird die größte Reichweite aus der 51-kWh-Batterie (netto) herausgekitzelt. Der Normal-Modus lässt schon einiges mehr zu, 231 PS und eine sportliche Auslegung werden für den Alltag reichen. Das zusätzliche 50-PS-Schäuferl steht dann im Sport-Modus bereit: So vorgespannt werden bei Bedarf 5,5 Sekunden auf 100 km/h möglich. Die Spitze bei Normal und Sport ist immer 180 km/h.

>> Weiterlesen: Opel Mokka GSe im Test – Erfahrung aus dem Motorsport

Optische Zuspitzung

Natürlich ist der GSE nicht nur stark, seinen Aufpreis ist er nicht zuletzt durch ausgeklügelte Technik wert. Hier zitieren wir Opel: "So verfügt der Corsa GSE über Frontantrieb mit Torsen-Lamellen-Sperrdifferenzial sowie ein tiefergelegtes Sport-Chassis mit spezifisch ausgelegten Achsen, Stabilisatoren und Hydro-Stoßdämpfern. Ein GSE-optimiertes Lenk- und Pedal-Tuning unterstreicht das hochdynamische Fahrerlebnis. Und falls nötig, packen Vier-Kolben-Performance-Bremsen beherzt zu und sorgen für die sofortige Verzögerung aus hohem Tempo." Optische Zuspitzung erfolgt durch eine spezielle Frontschürze, schwarze Verkleidungen und breit ausgestellte Radhäuser; auch Heckspoiler und 18-Zöller gehören dazu.

Mit 2.142 Exemplaren war der Opel Corsa das meistverkaufte Modell der Marke 2025 in Österreich. Eine Handvoll GSE werden künftig wohl dazukommen.

>> Weiterlesen: Opel Grandland Electric im Test – technisch vielseitig

Facts

  • Leistung: maximal 281 PS im Sport-Modus
  • Spitzentempo: 150 km/h im Eco-Modus, 180 km/h im Normal- und Sport-Modus
  • Torsen-Lamellen-Sperrdifferenzial
  • tiefergelegtes Sport-Chassis
  • Vier-Kolben-Performance-Bremsen
  • ausgestellte Radhäuser, Heckspoiler, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen

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