ELECTRIC WOW / 11.05.2026.
Corsa GSE: Opel bringt Hot Hatch mit 281 PS
Posted by: Mag. Severin Karl
Nur große Elektroautos können mit hohen Leistungen protzen? Mitnichten, wie Opel mit seinem Neuzugang beweist: Als GSE hat der Opel Corsa 281 PS im Datenblatt stehen, das Drehoment beträgt 345 Nm. Damit wird er zum Power-Opel, der – so suggerieren es die aktuellen Fotos der Deutschen – des GSi-Spirit von früher wiederbelebt.
Zusätzliches 50-PS-Schäuferl
Es kommt aber ganz auf den Modus an, in dem man unterwegs ist. Holt man gerade die Großeltern zur Landpartie ab, darf man ruhig im Eco-Mode bleiben, wo der Kleine maximal 150 km/h erreicht und auf maximale Effizenz ausgelegt ist. So wird die größte Reichweite aus der 51-kWh-Batterie (netto) herausgekitzelt. Der Normal-Modus lässt schon einiges mehr zu, 231 PS und eine sportliche Auslegung werden für den Alltag reichen. Das zusätzliche 50-PS-Schäuferl steht dann im Sport-Modus bereit: So vorgespannt werden bei Bedarf 5,5 Sekunden auf 100 km/h möglich. Die Spitze bei Normal und Sport ist immer 180 km/h.
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Optische Zuspitzung
Natürlich ist der GSE nicht nur stark, seinen Aufpreis ist er nicht zuletzt durch ausgeklügelte Technik wert. Hier zitieren wir Opel: "So verfügt der Corsa GSE über Frontantrieb mit Torsen-Lamellen-Sperrdifferenzial sowie ein tiefergelegtes Sport-Chassis mit spezifisch ausgelegten Achsen, Stabilisatoren und Hydro-Stoßdämpfern. Ein GSE-optimiertes Lenk- und Pedal-Tuning unterstreicht das hochdynamische Fahrerlebnis. Und falls nötig, packen Vier-Kolben-Performance-Bremsen beherzt zu und sorgen für die sofortige Verzögerung aus hohem Tempo." Optische Zuspitzung erfolgt durch eine spezielle Frontschürze, schwarze Verkleidungen und breit ausgestellte Radhäuser; auch Heckspoiler und 18-Zöller gehören dazu.
Mit 2.142 Exemplaren war der Opel Corsa das meistverkaufte Modell der Marke 2025 in Österreich. Eine Handvoll GSE werden künftig wohl dazukommen.
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Facts
- Leistung: maximal 281 PS im Sport-Modus
- Spitzentempo: 150 km/h im Eco-Modus, 180 km/h im Normal- und Sport-Modus
- Torsen-Lamellen-Sperrdifferenzial
- tiefergelegtes Sport-Chassis
- Vier-Kolben-Performance-Bremsen
- ausgestellte Radhäuser, Heckspoiler, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen