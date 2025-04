Posted by: Mag. Severin Karl

Sechs Auszeichnungen wurden bei dem renommierten Award vergeben, fünf davon gingen an Elektroautos: Kia EV3, Hyundai Inster, Volvo EX90, BYD Seagull und Volkswagen ID. Buzz.

Im Rahmen der New York International Auto Show (NYIAS) wurden die World Car Awards vergeben. Für das Ergebnis wurden die Stimmen von 96 Jurymitgliedern aus 30 unterschiedlichen Ländern berücksichtigt. Nur ein Nicht-Stromer ist bei den Gewinnern dabei: Der Porsche 911 Carrera GTS ist World Performance Car.

Die Stromer mit Auszeichnungen

Somit der Reihe nach: Kia staubt mit dem EV3 den Award World Car of the Year ab. "Diese Auszeichnung unterstreicht die globale Führungsrolle von Kia bei der Bereitstellung designorientierter, technologisch fortschrittlicher und nachhaltiger Mobilitätslösungen und zeigt, wie die in seiner Klasse herausragenden Eigenschaften des EV3 das Nutzererlebnis für Kunden weltweit neu definieren“, meinte darauf Ho Sung Song, Präsident und CEO von Kia.



Als World Electric Vehicle wurde der Hyundai Inster ausgezeichnet. José Muñoz, Präsident und CEO der Hyundai Motor Company: "Der Hyundai Inster ist seit seiner Einführung ein Gewinner bei den Kunden. Es ist sehr erfreulich, dass die Experten der renommierten World-Car-Awards-Jury das genauso sehen. Die Kombination aus überzeugendem Design, Reichweite, entsprechenden Fahreigenschaften und intuitivem Infotainment, stehen sinnbildlich für den Ansatz von Hyundai, unseren Kunden einen außergewöhnlichen Wert zu bieten. Die Tatsache, dass unser globales Portfolio erfolgreich ist, spricht für die hart arbeitenden Menschen in der gesamten Hyundai-Wertschöpfungskette, die alles tun um hochwertige Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Ich danke allen Juroren für ihren Einsatz für diese großartige Branche.“



Gediegen geht es weiter mit dem Gewinner des World Luxury Car, er heißt Volvo EX90. "Wir freuen uns, dass der Volvo EX90 die Anerkennung erhält, die er wirklich verdient“, sagt Håkan Samuelsson, Präsident und CEO von Volvo Cars. „Er musste sich gegen harte Konkurrenz durchsetzen, aber diese Auszeichnung beweist, dass der Volvo EX90 einige der anspruchsvollsten Kunden auf der ganzen Welt überzeugt."



Stella Li, Executive Vice President of BYD, meinte in ihrem Kommentar zum Sieg des BYD Seagull (bzw. Dolphin Mini, wie er auch genannt wird), dass die Marke die grüne Mobilität beschleunigen und zu den globalen Bemühungen beitragen möchte, die Erde um 1 Grad Celsius herunterzukühlen. Über den Preis sei sie "unglaublich stolz und geehrt."



Als Präsident und CEO der Volkswagen Group of America nahm Kjell Gruner den Award für den Volkswagen ID. Buzz als World Car Design entgegen: "Der ID. Buzz war immer schon mehr als nur ein Transportmittel."