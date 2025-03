Drum-&-Bass-Ikonen treten für Polestar auf

Posted by: Mag. Severin Karl

Elektronische Musik und Elektroautos, eine gute Kombination, wenn es nach Polestar geht: Camo & Krooked werden zu Markenbotschaftern.

Gebrochene Beats sind ihr Metier: Camo & Krooked, ein österreichisches Drum-&-Bass-Duo, das 2010 das erste gemeinsame Album herausbrachte, sind international bekannt und machen sich durch Blicke über den Tellerrand des Genres einen Namen. Nicht zuletzt für ihre Auftritte gemeinsam mit Christian Kolonivits samt Orchester ernteten sie sich Respekt auch außerhalb der elektronischen Musikszene. Nun wurden sie von Polestar als Markenbotschafter auserkoren.

Startschuss der Kooperation

Reinhard Rietsch und Markus Wagner, so die bürgerlichen Namen, sind künftig im Polestar 4 anzutreffen. Das Fahrzeug als Long Range Dual Motor und mit Harman Kardon Premium-Soundsystem wurde im März in Wiener Neudorf übergeben.



Ferdinand Schelberger, Geschäftsführer von Polestar in Österreich, sagt dazu: „Mit Camo & Krooked haben wir zwei kreative Visionäre an Bord, die unsere Leidenschaft für Innovation, Design und Performance teilen. Ihr einzigartiger Sound und ihr Gespür für Ästhetik passen perfekt zu unserer Marke und wir freuen uns auf die gemeinsamen Projekte.“ Was darauf schließen lässt, dass die Autoübergabe nur der Startschuss einer Kooperation war!



„Als Fans von Innovation – nicht nur in der Musik, sondern auch in der Automobilbranche – verfolgen wir den Werdegang von Polestar seit der Gründung mit großer Begeisterung. Umso mehr freuen wir uns, in ihnen einen Partner gefunden zu haben, der Eleganz, Effizienz und Nachhaltigkeit perfekt vereint. Mit Polestar an unserer Seite reisen wir sicher und komfortabel zu unseren Shows quer durch Europa“, so Rietsch und Wagner bei der Begutachtung des auffällig goldenen E-Fahrzeugs.