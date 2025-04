Elektro-Power bei den Red Dot Awards

Posted by: Mag. Severin Karl

Rimac Nevera, Kia EV3 und weitere Elektroautos bzw. Zubehör konnten eine der begehrten Auszeichnungen, die das Design bewerten, einheimsen.

Fesch, fesch, denkt man sich beim Anblick manchen Automobils. Doch ist das objektiv, was sagen die Profis? Beim Red Dot Award wird seit 1955 herausragendes Produktdesign gekürt. Von Haushaltsgeräten bis zum Auto. Diese Flitzer mit Elektroantrieb und auch E-Zubehör stechen 2025 hervor.

Von der E-Flunder zur Wallbox

Ein absoluter Hingucker ist natürlich der Rimac Nevera R, ein atemberaubender Hochleistungs-Sportwagen aus kroatischer Produktion. Beim Sprintwert stehen 8,66 Sekunden im Datenblatt. Klingt langsam? Mitnichten, denn es geht um die Beschleunigung auf 300 km/h! Hat aber mit der Optik ebenso wenig am Hut wie die 108-kWh-Batterie, damit die 2.107-PS-Flunder auch eine gewisse Reichweite bieten kann. Der Nevera R ist "reddot winner 2025 car design".



Am Automobilmarkt in einer ganz anderen Liga spielt der Kia EV3. Das kompakte Crossover-Modell wurde als "best of the best" ausgezeichnet und hilft Kia beim Sammeln der begehrten Awards. 2024 war der EV9 dran, der eine ähnliche Linie führt wie der kleinere Bruder und 2022 konnte der EV6 beim Designwettbewerb reüssieren. Gerne betont Kia natürlich seine

Designlinie, die sichtlich gut bei den Juroren ankan: "Opposites United".



Bei der 70. Ausgabe der Awards wurde Hyundai mit dem Ioniq 9 ausgezeichnet und auch Skoda wurde von der 43-köpfigen Jury mit einem Preis für den Elroq bedacht.



Wie erwähnt, werden Produkte in vielerlei Kategorien ausgezeichnet, so auch Wallboxen. Hier konnte Hyundai mit seinem Global EV Home Charger punkten. Die Aufhängung und die Buchse für das Ladekabel sind extrem schlicht gehalten und die Box selbst nimmt Elemente des Ioniq-Designs auf, siehe etwa die Pixelanzeige.