Elektromotorräder 2026: Good Vibrations

Verge bringt das Gewicht runter

Seit 2023 stellt Verge die TS Pro her, nun wurde eine überarbeitete Version (siehe oben) gezeigt. Gleich um 50 Prozent konnte der patentierte Donut Motor 2.0 abgespeckt werden, so zeigt die Waage nur noch 230 Kilogramm an. Mit 1.000 Nm geht es in 3,5 Sekunden auf 100 km/h. Schnelles Laden geht über CCS-Punkte, das öffentliche Ladenetz steht somit bereit. Im Datenblatt finden sich 20,2 kWh Batterie-Kapazität und 350 Kilometer Reichweit.

News von Yadea und Niu

Bei Yadea kommt mit der Velax ein Modell ins Programm, das zum einen über einen Eco-Mode zum Stromsparen verfügt und zudem besonders schnell laden kann. In 20 Minuten soll die Batterie wieder auf 80 Prozent sein. Und die Keeness, mit ihren scharfen Linien erhielt sie 2023 einen Red Dot Award für Design, wurde um eine Long-Range-Variante (170 statt 100 Kilometer) ergänzt.

Bei Niu werden alle NQiX-Modelle mit Software- und Hardware-Upgrades ins Jahr 2026 geschickt, sie enthalten etwa Google Maps und Verbesserungen an Batterie- und Motor-Effizienz. Bei der NQiX 1000 (Herbst 2026) sind drei herausnehmbare Batterien an Bord, die gemeinsam mehr als 100 Kilometer Reichweite ermöglichen. Neues Design ins Portfolio bringt wiederum die FQiX zu besonders günstigen Einstiegspreisen.

Förderungen: Stand der Dinge

Unter eMove Austria sind die Förderungen der Regierung zusammengefasst, eRide kümmert sich darin um private E-Mopeds und E-Motorräder samt Lademöglichkeiten. Online- Registrierungen können noch bis zum 31. März 2026 eingebracht werden. Infos dazu finden sich auf der Website des Klimafonds.