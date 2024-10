Posted by: Mag. Severin Karl

Elf Fahrzeuge stellten sich am 19. Oktober im Fahrtechnikzentrum Teesdorf dem Urteil unserer Leser

Green Driving Day #6 ging mit den gewohnten Partnern über die Bühne: AUTO BILD Österreich und electric WOW riefen ihre Leser zum Mitmachen auf und führten vor Ort die Interviews nach getaner Testarbeit, die ÖAMTC Fahrtechnik unterstützte die Medienpartner mit der Organisation auf den Pisten südlich von Wien.

Keine E-Novizen mehr

Nur eingeladene Leser konnten teilnehmen, jedem Fahrer war ein Auto zugewiesen. Entsprechend intensiv konnte dieses kennengelernt werden, damit die Nachberichte schön bunt ausfallen. Was unsere Leser erlebt haben, finden Sie in den Nachberichten auf den folgenden Seiten.

„Wer hat ein Elektroauto?“ Auf die Frage, mit der der Tag startete, hoben sich zehn Hände. Eine Hand blieb unten, weil der regelmäßig bewegte Stromer ein Poolfahrzeug des Arbeitgebers ist. Sichtlich tut sich etwas, bei den ersten Green Driving Days waren vor allem E-Novizen bei uns in Teesdorf (und auch noch Erdgas- und Wasserstofffahrzeuge). Niemand weiß konkret, wie der Antriebsmix – auch ein PHEV fand sich im Fuhrpark – in fünf, zehn, 15 Jahren aussehen wird. Eine Sache ist sicher, auch wenn derzeit viel über Dellen am Elektroautomarkt geredet wird: „Einmal Elektro, immer Elektro“ – um einen Teilnehmer zu zitieren. Hier finden sich alle Testberichte der Leser!

Die Testfahrzeuge

Getestet wurden: Alfa Romeo Junior, Citroën ë-C4, Fiat 600e, Ford Explorer, Honda e:Ny1, Peugeot E-3008, Skoda Enyaq RS, Subaru Solterra, Toyota bZ4X, Toyota C-HR PHEV und VW ID. Buzz GTX.