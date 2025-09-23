Honda zeigt erstes Elektromotorrad – die WN7

Posted by: Mag. Severin Karl

Im November 2024 war auf der EICMA noch das EV Fun Concept zu sehen. Daraus schält sich nun die WN7, die Anfang 2026 ausgeliefert wird.

Mit elektrischen Zweirädern hat Honda schon einige Erfahrungen in Europa sammeln können, wir haben etwa die Vorstellung der Honda EM1 e: und die Pläne des weltgrößten Herstellers bereits im September 2024 gezeigt. Nun kommt das erste ausgewachsene Elektromotorrad dran. Die WN7 wurde extra auf europäischen Straßen getestet, um ein emotionales Fahrerlebnis sicherzustellen. Aber: Es soll sich von Verbrenner-Modellen bewusst abheben. Scheinbar weiß man, dass man alte Motorradhasen nicht einfach so elektrifzieren kann, sondern mehr bieten muss. Konkreter wird Honda aber nicht, da muss man schon warten, bis die WN7 2026 auf den Markt kommt.

Erstkunden bekommen Satteltasche

"Be the Wind" hieß das Entwicklungskonzept der Neukreation, also "Sei der Wind". Daher weht also der Wind, was das "W" im Namen betrifft. Bei dem "N" wären wir mit etwas Raten selbst drauf gekommen: Es bezieht sich auf "Naked" wie bei Naked Bikes. Mit der Nummer 7 bezieht sich Honda auf die Leistungsklasse. "Das Leistungsvermögen lässt sich mit einem 600-cm³-Verbrenner-Motorrad vergleichen, die Drehmoment-Entfaltung entspricht jedoch einem 1000-cm³-Motor", meint der Hersteller über das Gerät, das 217 Kilogramm auf die Waage bringt. Für ein Motorrad mit einer fest verbauten Lithium-Ionen-Batterie nicht übel, bei der Reichweite werden 130 Kilometer angegeben.



Bei der Aufladung gibt es zwei Optionen: An der CCS2-Schnellladestation ist eine Aufladung von 20 bis 80 Prozent in etwa 30 Minuten möglich. Und mit einer gewöhnlichen AC-Wallbox ist eine komplette Ladung, also von 0 auf 100 Prozent in nicht einmal 3 Stunden zu absolvieren. Natürlich gibt es spezielle EV-Menüs am 5 Zoll großen TFT-Bildschirm und LED-Technik bezüglich Beleuchtung von vorn bis hinten.



Wer bereits jetzt eine Vorbestellung beim Honda Motorradhändler tätigt – Preise und konkrete Spezifikationen werden erst auf der EICMA 2025 Anfang November (Veranstalter-Homepage EICMA) präsentiert – bekommt eine Satteltasche als Einstandsgeschenk. Das gilt bis zum 4. November.