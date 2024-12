Hyundai Inster: Listenpreis unter 27.500 Euro

Posted by: Mag. Severin Karl

Der kleine Stromer aus Südkorea ist in drei Linien und zwei Batteriegrößen erhältlich. Die Cross-Line bringt große Leichtmetallfelgen und eigene Stoßfänger.

Über den Hyundai Inster haben wir bereits im Juni berichtet, siehe Hyundai legt Kleinst-Elektriker auf, nun gibt es auch die Preise für den neuesten Coup aus Südkorea.

Smarter Start

In der Basisausstattung Smart Line mit 97 PS und 42 kWh großer Batterie kommt der Cityflitzer auf 27.390 Euro – was sich abzüglich aller Förderungen und Aktionen auf 19.990 Euro minimiert. Zufall oder harter Konkurrenzkampf: Beim neuen Basis-R5 finden wir die gleichen Summen: Renault R5 neu mit 40-kWh-Batterie.



Gleiche Ausstattung, größere Batterie: Mit 49 kWh werden 29.390 Euro Listenpreis genannt. Die Leistung ändert sich dann auf 115 PS. Was fällt bei der Smart Line auf? Es gibt einen (angedeuteten) Unterfahrschutz in silber vor und hinten, Rückfahrkamera und Heckscheibenheizung mit Timer, einen Fahrmodischalter, 10,25 Zoll große Digi-Armaturen, ein 10,25-Zoll-Navi, Klimaautomatik, Over-the-Air-Updates, Schaltwippen zur Rekuperationssteuerung (finden wir super, das funktioniert schon in den Ioniq-Brüdern intuitiv), Smart-Key für schlüssellosen Zugang und 15 Zoll große Stahlfelgen samt Zierkappen. Auch das finden wir gut: Irgendwo muss gespart werden und schließlich bleibt so Raum für Individualisierung. Beziehungsweise: Wer vor allem in der Stadt unterwegs ist, freut sich, nicht ständig auf fesche Alufelgen aufpassen zu müssen.

Trendige Fortsetzung

Weiter geht es mit der Trend Line. Auch hier werden die beiden Batteriegrößen bzw. Leistungsstufen angeboten. Die Listenpreise: 29.390 bzw. 31.390 Euro. Was ist so "trendy" an diesem Inster? In den Außenspiegeln sind LED-Blinker inkludiert, auch die Heckleuchten strahlen mit LEDs und es findet sich ein LED-Bremslicht im Dachspoiler. 15-Zoll-Alus werten die Optik auf. Ab der B-Säule sind die Scheiben abgedunkelt, auch vorne helfen Sensoren beim Einparken, ein Regensensor und eine Abblendautomatik für den Innenspiegel unterstützen bei schlechtem Wetter. Das Interieur wartet mit einem lederbezogenen Lenkrad auf, Smartphones werden über eine induktive Ladestation geladen, sowohl Fahrer als auch Beifahrersitz lassen sich umklappen, unter dem Kofferraumboden kommt ein Stauraum hinzu und die Rücksitzbank ist im Verhältnis 50/50 längs verschiebbar. Einige weitere Features stehen auch noch in der Liste.

Ganz schön cross

Der dritte Inster im Bunde ist die Cross Line, die nur mit 115 PS und 49 kWh zu kaufen ist, der Listenpreis beträgt 33.990 Euro. Außen wird mit 17 Zoll großen Leichtmetallfelgen eine ganz schöne Aufwertung betrieben, ein eigenes Cross-Design findet sich bei den Stoßfängern vorne und hinten. Dazu kommt LED-Technologie beim Fern- und Abblendlicht. Wer Autos mit Ambientebeleuchtung schätzt, wird sich freuen, auch die LED-Pixel am Lenlrad lassen sich eher unter Spielerei verbuchen. Innenraum- und Kofferraumbeleuchtung gibt Hyundai in der Preisliste ebenso gesondert als "LED" an.



Wichtige Extras: Das V2L-Paket (Vehicle-to-Load) mit Steckdose innen und Adapter für außen kostet 890 Euro (nicht für Smart Line), die Wärmepumpe 990 Euro, das Glas-/Hubschiebedach 690 Euro (nicht für Smart-Line) und ein Dachkorb 990 Euro (nur für Cross Line).