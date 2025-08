Hyundai Ioniq 6 N kommt im 1. Quartal 2026

Posted by: Mag. Severin Karl

Dem Ioniq 5 N spendiert Hyundai Anfang nächsten Jahres einen Bruder. Dann kann man sich aussuchen, on man 650 PS lieber kantig-suvig oder mega-windschlüpfig auf die Straße lässt.

Marktstart Q1 2026 – das ist doch eine Ansage. Nachdem man beim Importeur über ein Auto, dass erst in etwa einem halben Jahr kommt, jedoch den Mantel des Schweigens über exakte Preise hüllt, können wir nur Vermutungen anstellen: Nachdem Ioniq 5 und Ioniq 6 bei den zivilen Modellen gleichpreisig auf den Hof fahren, sollte das auch in der Spitzenvariante mit dem N der Fall sein. Also, wenn alles aufgeht, steht der Hyundai Ioniq 6 N 2026 ab 76.990 Euro beim Händler. Wenn es den fixen Hyundai E-Bonus dann noch gibt, landen wir nach Abzug der 2.400 Euro bei 74.590 Euro.

Irre: 3 komma 2

Beim Goodwood Festival of Speed im UK konnten die Besucher bereits erleben, wie der Power-E-Bolide in Action rüberkommt – ein echter Kurvenräuber mit 650 PS und natürlich Allrad dank zweier Elektromotoren, je einer pro Achse. Mit 3,2 Sekunden per Launch Control auf 100 km/h biegt er sogar den höher bauenden 5er. Wow, da muss sich die Sportwagenkonkurrenz ganz schön warm anziehen! Als Maximalgeschwindigkeit werden 257 km/h angegeben, was für Rennstrecken und (freie) deutsche Autobahnen reichen sollte.



Hyundai spricht davon, dass die Fahrwerksgeometrie völlig neu gestaltet und das virtuelle Schaltsystem N e-Shift verbessert wurde, um Leistungsverluste zu minimieren und das Klangbild zu verfeinern. Immerhin zählte bereits der 5 N zu jenen Elektroautos, mit denen sogar Petrolheads akustisch Freude haben, wenn die passenden Touchflächen gedrückt wurden. Die meisten anderen Sportinsignien sind bei beiden N-Modellen gleich, Unterschiede finden sich nicht zuletzt am Heck, wo beim 6er ein Swan-Neck-Heckflügel die Aerodynamik nochmal optimiert. Blau gehört auch beim Neuzugang der elektrischen Topliga zum guten Ton: Performance Blue Pearl ist Serie, optional lässt sich ein Perlmutt-Finish für den Lack ordern.



Den Hyundai Ioniq 6 N sind wir natürlich noch nicht gefahren, gern verweisen wir auf den Hyundai 5 N vs. MG Cyberster Vergleich, den wir im Mai 2025 durchführen konten.