Posted by: Mag. Severin Karl

Bei Volkswagen wird der Herbst heiß, vor allem, was die Boni für Elektroautos betrifft. Mit diversen Abzügen startet der VW ID.3 künftig bei 20.990 Euro.

Draußen wird es kühler, das Wetter immer unwirtlicher, da kommt VW mit – laut eigener Aussage – "herzerwärmenden" Angeboten um die Ecke. Ja, die betreffen auch Verbrenner, wo es 1.500 Euro Eintauschbonus und ebenso viel Porsche Bank Bonus gibt. Bei Elektroautos betragen die beiden Boni aber jeweiles 3.000 Euro, somit das Doppelte! Wer sich für einen eHybrid, wie die Plug-in-Modelle bei VW genannt werden, entscheidet, bekommt jeweils 2.000 Euro gutgeschrieben.

Rechenarbeit für die Kundenvorteile

Jedenfalls: Rechnet man alles zusammen – wobei man teilweise eben das Fahrzeug über die Porsche Bank finanzieren muss etc. – kommt man beim VW ID.3 Pure auf einen neuen Grundpreis von 20.990 Euro. Das Sondermodell ID.3 Business soll insgesamt 10.770 Euro Kundenvorteil bereithalten und ab 22.490 Euro kosten. Der Importeur betont, dass der vollelektrische Kompaktwagen damit erstmals auf dem Preisniveau des Klassikers Golf liegt. Unser Blick in den Konfigurator zeigt: Ab 25.290 Euro wird offiziell gestartet, mit allen Boni landet man eben auf 20.990 Euro.



Wer es lieber größer und vor allem geräumiger mag, dem rechnet VW auch beim ID.7 Tourer die Preise vor. Das Modell Pro kostet ab 45.390 Euro, wenn man alle Boni abziehen und Vorteile nutzen kann, der bärenstarke GTX (Systemleistung 340 PS) als Sondermodell Business wird ab 59.290 Euro angeboten. 17.030 Euro stark sind die Kundenvorteile in diesem Fall.