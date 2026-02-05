Jaguar Luxury GT: Vor dem Sommer kommt der Winter

Posted by: Mag. Severin Karl

Wenige Monate sind es noch zur Weltpremiere. Bis dahin wird das Elektroauto, mit dem die Neuerfindung der Marke startet, unter härtesten Bedingungen getestet.

Diesen Prototypen müssen wir nicht mit gut gefütterten Jacken und Stiefeln sowie kiloschweren Objektiven jagen: Fotos der künftigen Raubkatze hat uns Jaguar bereitwillig zukommen lassen. Schließlich soll darüber geredet werden. Hoffentlich weniger kontrovers wie über die farbenfrohe Erst-Kamapagne.

So streng wie noch nie

Jedenfalls: Wie jedes neuen Auto wird auch der viertürige Luxury GT einem knallharten Wintertest unterzogen. Aber bei den Kälte- und Kalibrierungstests am Polarkreis soll es noch intesiver zugehen als sonst, die Automarke spricht vom umfassendsten Entwicklungsprogramm, das sie je abgezogen hat und erwähnt das "bislang strengste globale Validierungsprogramm" bei teilweise minus 40 Grad Celsius. In der heutigen Galerie nicht zu sehen, aber auch absolviert: Kilometer um Kilometer auf Wüstenstraßen – Dynamik, Leistung und Komfort sollen schließlich auch bei flirrender Hitze sichergestellt sein. Rund 150 Prototypen sammeln Daten und sorgen für genügend Erfahrung mit dem neuen Fahrzeug, bevor eine Serienfertigung startet. Da wird jedes System nicht nur einmal an seine Grenzen gebracht!



Was ist von dem neuen Jaguar künftig zu erwarten? Mehr als 1.000 PS, eine Tri-Motor-Architektur mit intelligentem Torque Vectoring und Allrad sowie eine Allradlenkung, adaptive Luftfederung, aktive Zweiventil-Dämpfer etc. Bei den Wintertests sind 23-Zoll-Winterreifen aufgezogen – wir sind gespannt, welche Bandbreite an Bereifungsgrößen in der Serie und als Option möglich sein werden.



Nachdem die Weltpremiere erst im Sommer 2026 erfolgt, gibt es natürlich noch keine Preisangaben.