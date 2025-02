Posted by: Mag. Severin Karl

Der Zusatz 40 e-tron kennzeichnet ab sofort den günstigsten Audi Q4 e-tron in Österreich. Mit einer 59-kWh-Batterie sind bis 423 Kilometer Reichweite drin.

Wie war bisher der Einstieg in die elektrische SUV-Welt von Audi? Mit dem Q4 35 e-tron hatte man einen Stromer vor dem Haus stehen, der im besten Fall laut WLTP 355 Kilometer weit kam. Nun kommt es zu einer großen Aufwertung, der Q4 40 e-tron wird eingeführt.

Größere Batterie, Dauerleistung bleibt gleich

Von 51,5 kWh (netto) steigt die Batteriekapazität nun auf 59 kWh (netto), was dem Q4 e-tron am Beginn der Preisliste zu 412 Kilometer Reichweite verhilft – bei der Sportback-Version sind es sogar 423 Kilometer. Im direkten Vergleich sieht man immer schön, was die Aerodynamik ausmacht! Die permanenterregte Synchronmaschine an der Hinterachse leistet nun 150 kW/204 PS, wo früher 125 kW/170 PS ausreichen mussten. Wer sich schon auf die kommende motorbezogene Versicherungssteuer in Österreich vorbereitet: Die Dauerleistung bleibt mit 70 kW/95 PS gleich, also keine Sorge. Auch das Drehmoment hat sich mit 310 Nm nicht verändert. Am Spitzentempo rüttelt Audi nicht, die gewohnten 160 km/h bleiben erhalten. Wer unbedingt 180 km/h fahren möchte, muss zu einem der Q4 e-tron ab dem 45er greifen.



Weitere Neuigkeiten beim frisch eingeführten Modell: Die DC-Ladeleistung steigt von 145 auf 165 kW, die Ladedauer auf 80 Prozent bleibt somit nahezu gleich, mit 24 Minuten ist man nun eine Minute schneller am typischen Ladeziel. Neben der automatischen Konditionierung der Batterie kann man nun über das MMI auch manuell wählen, wann man den Energiespeicher auch Temperatur haben möchte. Von den Fahrleistungen her merkt man den neuen Q4 e-tron am ehesten beim Sprint: 8,1 Sekunden auf 100 km/h bedeuten, dass dem Vorgänger 0,9 Sekunden abgenommen werden. Beim Verbrauch soll sich der Neue sogar zurückhalten: Statt 17,0 bis 19,2 kWh heißt es im Datenblatt laut WLTP nun 16,0 bis 18,4 kWh. Sehr brav.

Weiters gibt es eine neue prädiktive Wartungserinnerung über die myAudi App. Markierungen in Farbe kennzeichnen, wann bestimmte Faktoren relevant werden, etwa die Bremsbeläge, die 12-Volt-Batterie und selbst das Ablaufdatum des Erste-Hilfe-Köfferchens.



Preise: Der Audi Q4 40 e-tron beginnt in Österreich bei 47.900 Euro, der Sportback bei 49.820 Euro. Bestellstart ist der 18. Februar 2025.