Kia EV2 – (Überraschungs-)Österreich-Premiere

Posted by: Johannes Richter

Kia will es wissen und überrascht die Zuschauer bei der eigens ins Leben gerufenen Veranstaltung ‚Mobility Circle‘ mit der Österreich-Premiere des EV2 inklusive Startpreis.

Bei der als Event für Flottenkunden, Autohausbesitzer und ausgewählte Pressevertreter getarnten Veranstaltung, um den neuen (seit Anfang des Jahres) General Sales Manager Ales Tulpa vorzustellen, kam am Ende die große Überraschung.

Der Preis ist heiß

Der EV2 hatte seine Österreich-Premiere. Das spektakuläre daran ist der Zeitpunkt. Denn ab 20. März, also am Tag nach der Veranstaltung, ist das Fahrzeug konfigurier- und bestellbar. Wer also in den frisch online gestellten Konfigurator schaut, wird sehen, dass der knapp unter vier Meter große SUV schon ab 19.990 Euro zu haben sein wird. Dafür bekommt man die schon recht üppig ausgestattete Version "Light" mit einem 42 kWh großen Akku, der für über 300 km laut WLTP gut sein soll. Die sehr bequemen, schicken Sitze und viele verspielte Details sind ebenso dabei, wie ein 403 Liter großer Kofferraum und ein 15-Liter-Frunk. In weiteren Ausstattungen findet man dann auch noch eine Harman-&-Kardon-Anlage, ein großes Schiebedach, eine verschiebbare Rücksitzbank und eine 61 kWh große Batterie.

Der ausführliche Testbericht und was der Konfigurator noch verbirgt, folgt in Kürze.