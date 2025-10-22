Posted by: Mag. Severin Karl

Mit einem EV6 GT aus privater Hand wurde der 2024 mit einem MG4 XPower aufgestellte Rundenrekord um mehr als sieben Sekunden pulverisiert.

2024 wurde mit dem MG4 XPower (435 PS) ein Rundenrekord mit Rennfahrer am Steuer auf dem Red Bull Ring aufgestellt. In MG stellt Red-Bull-Ring-Rekord auf haben wir darüber berichtet. Am 20. Oktober 2026 hat Kurt Praszl, Manager im Finanzbereich und Motorsportfan, seinen 650 PS starken Kia EV6 GT um die Rennstrecke gescheucht. Unter Mithilfe von Kia Händler Greinecker (OÖ) und dem Importeur Kia Austria konnte der neue Rekord für Elektroautos mit Straßenzulassung aufgestellt werden: 1‘49,39 Minuten für eine Runde.

Das ideale Familienauto – heißt es nach der Pistenhatz

„Da ich schon vorher Kia fuhr hat mich mein Kia-Händler, Gregor Greinecker auf den EV6 GT aufmerksam gemacht“, erzählt Kurt Praszl, „und mit der Performance des EV6 kam in mir der Ehrgeiz auf, den bestehenden Rundenrekord für EVs am Red Bull Ring zu schlagen. Schließlich ist der Red Bull Ring als Formel 1-Strecke vom Anspruch, der Infrastruktur und der Sicherheit her absolut Weltklasse.“



Beim eingesetzten Auto handelte es sich um ein nicht präpariertes Fahrzeug. „Der Rekord von 1’49,39“ gelang mir auf Serienbereifung mit einem serienmäßigen Auto wie aus dem Schauraum“, bestätigt der 56-jährige Oberösterreicher. Und als Fazit sagt er:„Der Kia EV6 GT ist für mich das einzige Auto mit dem ich zuerst einen Rundenrekord fahre, dann in den Eco-Modus gehe und mit der Familie bequem und sicher nach Hause fahre – also das ideale Familienauto.“