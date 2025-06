Kia PV5 Passenger: Preise verlautbart

Posted by: Mag. Severin Karl

Beidseitige Schiebetüren, bis 2.300 Liter Kofferraum, zwei Akkuvarianten für bestenfalls 400 Kilometer Reichweite und 1,5 Tonnen Anhängelast: Der E-Kleinbus von Kia startet.

Vorerst kommt der knapp 4,7 Meter lange Elektro-Kleinbus als Fünftürer auf den Markt. In weiterer Folge kommen ein Siebensitzer, ein sechssitziges Taxi und eine rollstuhlgerechte Version hinzu. Die Markentypische Werksgarantie über sieben Jahre gilt natürlich auch für den Kia PV5 Passenger, dessen Preise nun genannt wurden.

Ab November erfolgen die Auslieferungen

Mit der kleineren Battiervariante (51,5 kWh) startet das Familiengefährt in Österreich ab 38.190 Euro. Diese sogenannte Mid-Range-Variante kommt auf etwa 288 Kilometer Reichweite (noch kein WLTP-Wert). Bei der Long-Range-Variante liefert die Batterie 71,2 kWh Kapazität, die Reichweite soll hier rund 400 Kilometer betragen. Der Importeur nennt 42.190 Euro als Basispreis. Beim DC-Laden heißt es, dass beide Versionen in unter 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent SoC (State of Charge, Ladezustand) gebracht werden können. 11-kW-Laden dürfte AC-Standard sein, es werden aber auch 22-kWh-Zeiten angegeben (drei bis vier Stunden). Während die Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h für alle PV5 Passenger gleich niedrig angesetzt ist, unterscheiden sich die Leistungen und somit der Antritt. Beim Mid-Range-Modell (2,06 Tonnen) werden die Insassen bloß mit 121 PS von A nach B gebracht. Brav, passt zum Segment. Bei der Long-Range-Variante dürfen es schon 161 PS sein, die den 2,14-Tonnen-Van anschieben.



Sehr niedrige Einstiegskanten sorgen für guten Zugang der Passagiere, auch die beiden Schiebetüren (künftig optional auch elektrisch) spielen hier mit. Hinter der weit aufschwingenden Heckklappe können maximal 2.300 Liter Gepäck, eingeladen werden. Die zulässige Dachlast beträgt 100 Kilogramm, bei der Anhängelast kommt es auf die Batterie an. Mit dem kleinen Akku sind es nur 750 Kilogramm, beim großen Akku dürfen 1.500 Kilogramm gezogen werden.



Beim Importeur blickt man dem Marktstart freudig entgegen: „Unsere innovativen leichten Nutzfahrzeuge, die sich sowohl für private als auch für Gewerbekunden eignen, kombinieren die saubere Effizienz eines elektrischen Antriebs mit der beispiellosen Flexibilität der wegweisenden Kia-PBV-Architektur“, sagt Harald Hölzl, Managing Director von Kia Austria. „Wir sehen daher in diesem neuen Geschäftsfeld ein großes Potenzial, auch weil die Nachfrage nach maßgeschneiderten Produkten wächst. Mit seiner Variantenvielfalt wird der Kia PV5 Passenger ebenso wie der PV5 Cargo eine spannende Alternative zu bekannten Platzhirschen in seinem Segment sein. Zumal die Kunden von der langjährigen Erfahrung und hohen Kompetenz profitieren, die Kia im Bereich der Elektromobilität vorweisen kann.“



Die Auslieferungen beginnen im November.