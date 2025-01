Leapmotor startet in Österreich

Posted by: Mag. Severin Karl

Im ersten Quartal 2025 bringt die neue Stellantis-Marke Leapmotor gleich zwei vollelektrische Modelle nach Österreich: den Kleinstwagen T03 und das D-Segment-SUV C10.

Der Ruf nach leistbarer Elektromobilität und nach kleineren E-Fahrzeugen wird vom Stellantis-Konzern erhört: Mit dem T03 gibt es ab Mitte Jänner ein Modell zu bestellen, bei dem die Preise (mit MwSt., aber auch schon mit abgezogener Förderung) bereits bei 16.090 Euro starten. Aber das ist nicht alles, man will schließlich auch in höheren Segmenten mitnaschen: Mit dem C10 startet ebenso ein D-SUV mit einem Ab-Preis von 34.000 Euro (ebenso mit MwSt. und abgezogener Förderung).

T03: Aller Anfang ist klein

Trotz kompakter Maße weist der T03 fünf Türen auf, so können alle Passagiere ohne Verrenkungen einsteigen. Mit dem serienmäßigen Panoramadach (samt elektrischem Rollo) stellt sich mehr Luftigkeit im Innenraum ein. Rückfahrkamera, Parksensoren und ein schlüsselloses Startsystem sind auch immer dabei. Bis zu zehn Fahrerassistenzsysteme (ADAS) sorgen für Sicherheit im A-Segment-Fahrzeug. 95 PS (158 Nm) sollten reichen, um im Stadtverkehr mitschwimmen zu können und auch Überlandausflüge wagen zu können. Gesamt werden 265 Kilometer laut WLTP angegeben, in der City lässt sich die Reichweite auf 395 Kilometer steigern. Drei Fahrmodi stellen sicher, dass die Abstimmung zum Umfeld passt.



AC lässt sich der T03 auch an einer 22-kW-Station laden, am DC-Lader sind 48 kW das höchste der Gefühle. 36 Minuten reichen dann für eine Ladung von 30 auf 80 Prozent der 36-kWh-Batterie. Vorkonditionieren lässt sich die Batterie nicht.

C10: Wenn es (viel) mehr sein darf

Beim Topmodell C10 spricht Leapmotor von zwei Ausstattungsvarianten: Style beginnt eben bei 34.000 Euro, die Version Design – hier gelten etwa 20- statt 18-Zöller als optischer Trumpf – kommt auf 35.500 Euro (alle Preise inkl. MwSt. und nach Abzug der Förderung). 435 Liter Kofferraum sind für die Urlaubsreise der Familie nicht wahnsinnig viel, erweitern lässt sich das Gepäckabteil auf maximal 1.410 Liter. Je nach Bedarf gibt es verschiedene Sitzkonfigurationsmöglichkeiten, meint Stellantis.



In Serie dabei sind immer elektrisch verstellbare Vordersitze, Zwei-Zonen-Klima, LED-Technologie von und hinten, 360-Grad-Panoramakamera, 14,6-Zoll-Infotainment samt Navi und 10,25-Zoll-Digi-Cockpit. Neben den größeren Felgen bekommt man bei Design auch belüftete Vordersitze, eine elektrische Heckklappe, eine getönte Heckscheibe und ein beheizbares Lenkrad.



218 PS und 320 Nm klingen für ein Fahrzeug dieser Größe vernünftig, vier Fahrmodi und drei Verstellungen für die Lenkung lassen einen gewissen Individualisierungsgrad auf großer Fahrt zu. Mit 11 kW AC dauert es etwa 3,5 Stunden, bis der SoC der 69,9-kWh-Batterie von 30 auf 80 Prozent gebracht wird. Am DC-Charger (hier wird keine Ladeleistung genannt) reichen dafür 30 Minuten. Die Reichweite laut WLTP beträgt 420 Kilometer.

C10 REEV: Hier hilft ein Benziner mit

Zweifler an der Elektromobilität bekommen bald ein passendes Angebot von Leapmotor, den C10 REEV (Range Extender Electric Vehicle). Das SUV mit Elektromotor und 1,5-Liter-Benziner wird vom 10. bis zum 19. Jänner auf der Brüssel Motorshow vorgestellt und soll bereits ab März in Österreich bestellbar sein.



Eine 28,4-kWh-Batterie muss hier reichen, um den 215 PS starken Elektromotor mit Kraft zu versorgen. Lediglich 145 Kilometer sind auf diese Art rein elektrisch drin, der Verbrenner treibt den Reichweitenwert auf über 950 Kilometer. Im kombinierten Betrieb sollen dann laut WLTP 0,4 Liter Verbrauch möglich sein. Der Verbrenner treibt die Räder – klassisch Range Extender – nicht direkt an, sondern erzeugt Strom, wenn der Saft der Batterie zu Neige geht. Es sind sowohl AC- als auch DC-Ladungen möglich. Konkrete Daten dazu werden ebenso wenig genannt wie Preise.