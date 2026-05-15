Liebesgrüße von Nomi – Nio ET5 Touring im Test

Posted by: Mag. Severin Karl

Süße Sprachassistenz oder Quälgeist? Nur eine der Fragen, die man sich im 4,79 Meter langen Nio ET5 Touring – ein chinesischer Stromer zwischen Luxus und Verwunderung – stellt.

Kann sich der Österreicher nicht so recht entscheiden, ist er im Wigl-Wogl. So ging es uns im Nio ET5 Touring, der auf den ersten Blick ein richtig fescher Sportkombi ist. Auf den zweiten Blick ist er auch richtig teuer, der Testwagen kommt auf 77.430 Euro. Kann er unter diesen Umständen den Erwartungen gerecht werden?

Der Schub, der einem behagt

Gleich vorweg: Nomi, den Kugelkopf auf dem Armaturenbrett, würden wir uns sparen. Sprachassistenz gibt es, auch ohne dass man von Bewegungen und Animationen (Saxofonspielen etc.) abgelenkt wird. In der Liga überrascht, dass man weder ein Head-up-Display noch ein Handschuhfach oder einen Frunk vorfindet. Kabelloses Smartphone-Laden ist laut Liste in Serie dabei, hat jedoch nie geklappt. Details verwundern: Hinten wartet zwar ein USB-C-Slot, aber keine Sitztasche oder Ablage, um ein angeschlossenes Gerät zu verstauen. Auf der anderen Seite wartet der ET5 Touring mit lässigen Details auf. Zwei LED-Lampen im Kofferraum sind schon mal fein, eine lässt sich zudem als Taschenlampe herausnehmen. Richtig oberklassig wirkt die Tür-Zuzieh-Automatik – stark! Auch die Möglichkeit, den 0-auf-100-km/h-Sprint nach Wunsch einzustellen, gefällt: 4,0/5,9/7,9/9,9/12,9 Sekunden sind möglich. Jeder bekommt also den Schub, der ihm behagt. Immerhin leisten ein Asynchronmotor vorne und ein Permanentmagnetmotor hinten gemeinsam 489 PS. Und wir zumindest wollen im Alltag meist eher den 560 Kilometern WLTP-Reichweite nacheifern.

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Assistenten überzeugen nicht immer

Zumindest 450 Kilometer sind im Alltag tatsächlich möglich, auf der Autobahn schrumpft das auf 350 Kilometer zusammen. Die 180 kW am DC-Lader schafft er durchaus, die Batterie lässt sich auch manuell vorkonditionieren. Etwas viel Getouche ist nötig, um die Assistenten auf Wunsch zu konfigurieren. Nomi kann dabei nicht immer direkt unterstützen. In Fahrt überzeugen die Assis nicht immer, mal wird heftig abgebremst, mal zwischen den Spuren Pingpong gespielt.

Richtig schön finden wir das Ambientelicht, das durch den feinen Stoff schimmert. Endlich ein Autohersteller, der das Wort „Ambiente“ versteht. Hm, so bleibt es für uns schlussendlich beim Wigl-Wogl.

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