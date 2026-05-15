AW LOGO
Liebesgrüße von Nomi – Nio ET5 Touring im Test

Mag. Severin Karl

ELECTRIC WOW / 15.05.2026.

Liebesgrüße von Nomi – Nio ET5 Touring im Test

Posted by: Mag. Severin Karl

Süße Sprachassistenz oder Quälgeist? Nur eine der Fragen, die man sich im 4,79 Meter langen Nio ET5 Touring – ein chinesischer Stromer zwischen Luxus und Verwunderung – stellt.

Kann sich der Österreicher nicht so recht entscheiden, ist er im Wigl-Wogl. So ging es uns im Nio ET5 Touring, der auf den ersten Blick ein richtig fescher Sportkombi ist. Auf den zweiten Blick ist er auch richtig teuer, der Testwagen kommt auf 77.430 Euro. Kann er unter diesen Umständen den Erwartungen gerecht werden?

Der Schub, der einem behagt

Gleich vorweg: Nomi, den  Kugelkopf auf dem Armaturenbrett, würden wir uns sparen. Sprachassistenz gibt es, auch ohne dass man von Bewegungen und Animationen (Saxofonspielen etc.) abgelenkt wird. In der Liga überrascht, dass man weder ein Head-up-Display noch ein Handschuhfach oder einen Frunk vorfindet. Kabelloses Smartphone-Laden ist laut Liste in Serie dabei, hat jedoch nie geklappt. Details verwundern: Hinten wartet zwar ein USB-C-Slot, aber keine Sitztasche oder Ablage, um ein angeschlossenes Gerät zu verstauen. Auf der anderen Seite wartet der ET5 Touring mit lässigen Details auf. Zwei LED-Lampen im Kofferraum sind schon mal fein, eine lässt sich zudem als Taschenlampe herausnehmen. Richtig oberklassig wirkt die Tür-Zuzieh-Automatik – stark! Auch die Möglichkeit, den 0-auf-100-km/h-Sprint nach Wunsch einzustellen, gefällt: 4,0/5,9/7,9/9,9/12,9 Sekunden sind möglich. Jeder bekommt also den Schub, der ihm behagt. Immerhin leisten ein Asynchronmotor vorne und ein Permanentmagnetmotor hinten gemeinsam 489 PS. Und wir zumindest wollen im Alltag meist eher den 560 Kilometern WLTP-Reichweite nacheifern.

>> Weiterlesen: Firefly im Test – Kleiner ganz schön groß

Assistenten überzeugen nicht immer

Zumindest 450 Kilometer sind im Alltag tatsächlich möglich, auf der Autobahn schrumpft das auf 350 Kilometer zusammen. Die 180 kW am DC-Lader schafft er durchaus, die Batterie lässt sich auch manuell vorkonditionieren. Etwas viel Getouche ist nötig, um die Assistenten auf Wunsch zu konfigurieren. Nomi kann dabei nicht immer direkt unterstützen. In Fahrt überzeugen die Assis nicht immer, mal wird heftig abgebremst, mal zwischen den Spuren Pingpong gespielt.
Richtig schön finden wir das Ambientelicht, das durch den feinen Stoff schimmert. Endlich ein Autohersteller, der das Wort „Ambiente“ versteht. Hm, so bleibt es für uns schlussendlich beim Wigl-Wogl.

>> Weiterlesen: Lynk & Co – Erste Ausfahrt mit 02 und 08

Datenkasten

Modell Nio ET5 Touring Long Range
Leistung | Dauerleistung 489 PS (360 kW) | 100 kW
Drehmoment | Gewicht 700 Nm | 2.210 kg
0–100 km/h | Vmax 4,0 s | 200 km/h
Reichweite | Antrieb 560 km | Allrad
Ø-Verbrauch | Batterie 19,3 kWh/100 km | 90 kWh
Laden AC 11 kW, 7:30 h (10–80 %)
Laden DC 180 kW, 26 min (10–80 %)
Kofferraum | Zuladung 492–1.300 l | 520 kg
Basispreis | NoVA 69.790 € (58.158 exkl.) | 0 %
Das gefällt uns: Auftritt, Fahrgefühl, Materialwahl
Das vermissen wir: Feinschliff an mehreren Ecken
Die Alternativen: kaum vergleichbar, VW ID.7 Tourer?

Mag. Severin Karl

Herrliche Schokoseite des Nio ET5 Touring

Mag. Severin Karl

Schickes Cockpit, nur das induktive Laden hat nicht funktioniert

Mag. Severin Karl

Nomi, der Quälgeist, der ständig Aufmerksamkeit zieht

Mag. Severin Karl

Ganz eigene Form des Schaltens im ET5

Mag. Severin Karl

Hier reist man durchaus gerne mit

Mag. Severin Karl

Die Karosserieform Shooting Brake kostet Platz im Kofferraum

Mag. Severin Karl

Sieht nach Frunk aus – ist es aber leider nicht

Neue Tests

ELECTRIC WOW / 30.04.2026.

Test Mercedes CLA 250+: Der Kilometersammler

Mit dem 4,72 Meter langen Mercedes CLA mit EQ Technologie lassen sich schnell gute Argumente für die Elektromobilität vorbringen. Wir sagen, wo noch ein bisschen Feinschliff nötig ist.

ELECTRIC WOW / 16.04.2026.

Firefly im Test: Kleiner ganz schön groß

Er ist in der Viermeter-Klasse platziert, doch Preis, Platzangebot und Fahrfeeling verorten den Firefly eher in der Kompaktklasse. Wer es darauf anlegt, unterbietet den WLTP-Verbrauch locker.

ELECTRIC WOW / 06.04.2026.

Mitsubishi Outlander im Test: Wendige Neuauflage

Mit über 300 System-PS beeindruckt die aktuellste Generation des japanischen PHEV-Pioniers. Enge Parkgaragen oder städtischen Stress nimmt das 4,71 Meter lange SUV mit Gelassenheit.
A&W Verlag GmbH

© 2026 electric WOW All Rights Reserved.

AW LOGO