Marktanteil von Elektroautos steigt EU-weit

Analyse statt Stammtischweisheit: Während der Neuwagenmarkt in der EU schrumpft, klettern die Zahlen der Elektroautos nach oben. Auch Österreich setzt stark auf Stromer!

Die Prüfungs- und Beratungsorganisation EY analysiert fortwährend den Markt. Bei der Beschreibung der Februar-Zahlen heißt es: Der EU-Neuwagenmarkt schrumpft, konkret um 3,4 Prozent. Der Blick auf 2019 – also vor Corona – ist immer wichtig, um die Erholung zu messen. Im Vergleich zum Februar 2019 hinkt der Neuwagenmarkt in der EU um 17 Prozent hinterher. Aber: Bei den Elektroautos sieht das anders aus. Hier sind die Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahresmonat EU-weit um 24 Prozent gestiegen, in Österreich sogar um 27 Prozent.

Vielversprechende Elektrofahrzeuge voraus

Beim Elektro-Marktanteil wird in der EU ein Anstieg von 12 Prozent (Februar 2024) auf 15,4 Prozent (Febraur 2025) verzeichnet. Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2024 lag der E-Anteil bei 13,6 Prozent. Wieder nach Österreich: Hier liegt der Februar-Vergleich bei 16,6 vs. 21,6 Prozent.



Axel Preiss, Leiter Advanced Manufacturing & Mobility bei EY, rechnet jedoch nicht mit einer Erhöhung der Nachfrage in den kommenden Jahren. Sein Argument: „Es ist zu erwarten, dass das Interesse an Elektroautos nicht in dem erforderlichen Maße zulegt, um die Vorgaben der EU zu erfüllen. Die von der EU-Kommission vorgeschlagene Neuregelung verschiebt lediglich das Problem weiter nach hinten, anstatt eine nachhaltige Lösung zu erzielen.“ Auf der anderen Seite kommen vielversprechende Elektrofahrzeuge auf den Markt. „Das könnte insbesondere im gewerblichen Segment, beispielsweise bei Dienstwagen, einen Anstieg der Nachfrage bewirken“, so Preiss.

Tesla-Nachfrage sackt ein

Vom derzeitigen Aufwärtstrend nicht betroffen ist Tesla. Der Markt straft das öffentliche Gebärden von Elon Musk beinhart ab: Gegenüber dem Vorjahresmonat Februar sanken die Neuzulassungen des US-Herstellers europaweit um 47 Prozent, der Marktanteil am E-Markt hat sich von 21 auf neun Prozent verringert. Auch die Zahl für den Gesamtmarkt hat EY parat: Hier erfolgte der Rückgang von 2,5 auf 1,4 Prozent Marktanteil. In Österreich musste Tesla einen Rückgang um 70 Prozent hinnehmen.