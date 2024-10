Posted by: Mag. Severin Karl

MG Motor Austria nennt alle Preise seines vollelektrischen Roadsters: Die Listenpreise beginnen bei 59.990 Euro für den heckgetriebenen Cyberster und 67.990 Euro für die Allradversion.

Es dauert nur 15 Sekunden bis man im MG Cyberster an der frischen Luft sitzt. Doch wie lange muss man dafür schuften, sich einen leisten zu können? Nun herrscht Klarheit, nachdem lange an den Preisen gefeilt wurde und nicht so recht klar war, ob es der Importeur tatsächlich schafft, das Roadster-Feeling halbwegs leistbar zu gestalten. Doch doch, es ist gelungen: Kommen E-Mobilitätsbonus und Förderung des Bundesministeriums zum Abzug, bleiben 54.590 Euro an der Kassa für das Modell Trophy übrig.

Wer bietet weniger Sprintzeit? Der GT!

Dafür gibt es aber auch einen sehr auffälligen 340-PS-Sportler mit von Carl Gotham entworfenen Scherentüren, die vor dem Straßencafé eine große Show bieten. Noch etwas Geld am Konto? Dann steht auch eine Allradversion mit Namen GT bereit: Diese leistet 536 PS aus zwei Elektromotoren und durch die Positionierung an jeder Achse sogar Allradantrieb. Zudem sinkt der Sprintwert von glatten 5 auf 3,2 Sekunden auf 100 km/h! 62.590 Euro sind nach Abzug der Förderungen zu zahlen. Nur am Rande: Es handelt sich somit um das stärkste Modell in der mittlerweile 100-jährigen Geschichte des Markenlogos.



Bei der Batterie gibt es keinen Unterschied: Trophy und GT vertrauen auf 77 kWh. Klarerweise sind mit weniger Leistung mehr WLTP-Kilometer drin: 507 Kilometer. Doch auch der GT scheint mit 426 Kilometern Reichweite durchaus alltagstauglich. Was sagt der DC-Lader? 150 kW Ladeleistung sind möglich. Na gut, buchen wir als okay ein. Zumindest etwas mehr wäre heutzutage schöner. Bei der Ladedauer beginnt MG bei 10 Prozent, was bei den 38 Minuten auf 80 Prozent zu berücksichtigen ist.

Ausstattungs- und Farbspiele

Sportpedale, Ledersitze in Grau-Schwarz oder Schwarz-Rot, ein Drei-Bildschirm-Cockpit (10,25 Zoll, flankiert von zwei 7-Zoll-Displays) und eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik gehören auf jeden Fall zum Serienumfang. Ebenso das Bose-Soundsystem mit acht Lautsprechern, die 360-Grad-Kamera sowie Sprachsteuerung und vieles mehr. Beim Kofferraumvolumen heißt es knausern: 249 Liter reichen für die kurze Flucht ins Wochenende. Mit Inca Yellow zeigen unsere Bilder mal wieder eine neue Farbe, bisher kannten wir den Cyberster vor allem in Diamond Red oder Medal Silver. Mystic Teal und Andes Grey ergämzen die Palette.



Die Auslieferungen für österreichische Kunden starten Ende 2024!