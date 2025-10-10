Model Y: Tesla unterbietet 40.000 Euro

Posted by: Mag. Severin Karl

Mit dem Modell Standard rundet der US-Autobauer sein Y-Angebot nach unten ab. Es soll 534 WLTP-Kilometer erreichen.

Erst kürzlich wurde das Tesla Model Y Performance eingeführt, nun folgt am anderen Ende der Palette das Model Y Standard. Somit beträgt die Preisrange des Elektro-Crossovers gerundet 40.000 bis 62.000 Euro.

Kein Model Y ist effizienter

Wie es oft so ist bei Elektroautos: Je weniger dran ist, desto mehr gewinnt das Fahrzeug an Reichweite. Tesla sagt, dass es sich um das effizienteste Model Y ever handelt und gibt beim Verbrauch 13,1 kWh an. Als Reichweite stehen somit 534 Kilometer nach WLTP im Datenblatt. Wie gewohnt spricht der Hersteller nicht offiziell über seine Batteriegrößen, wir rechnen mit rund 70 kWh netto.



Mit einem Preis von 39.990 Euro ist das Model Y in der Standard-Ausführung gut leistbar und bietet einen entsprechenden Alltagsnutzen. 835 Liter Kofferraumvolumen für fünf Fahrgäste sind hervorragend und auch 2.118 Liter Volumen, wenn die hinteren Sitze fallen, müssen keinen Vergleich scheuen – das ist ein Familyvan-Wert. Der für Europa in der Gigafactory Berlin-Brandenburg gebaute Tesla weist neue Textilsitze auf, die besonders robust sein sollen. Wobei das fast der einzige Vermerk von Tesla ist, der nach Sparmaßnahme klingt. Denn wenn vom "unverwechselbaren neuen Design mit spezifischer Front- und Heckverkleidung" die Rede ist, fällt auf: kein durchgehendes Leuchtband zu sehen!