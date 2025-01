Posted by: Mag. Severin Karl

Der kleinere Elroq brachte das neue Familiengesicht auf den Markt, nun bekommt der große Bruder Enyaq ein entsprechendes Update. Auch bei den Ausstattungen gibt es News.

2020 startete der Skoda Enyaq und etablierte sich rasch als eines der meistverkauften Elektrofahrzeuge in Österreich. Nun folgt das große Update, das vor allem mit seinem frischen Design auffällt. Die Gestalter sprechen dabei von "Modern Solid", einer Begrifflichkeit, die erstmals beim Elroq aufgetaucht ist. Kollege Stefan Schmudermaier konnte mit dem kleineren E-SUV-Bruder bereits erste Eindrücke sammeln, siehe Schon gefahren: Skoda Elroq.

Bessere Reichweite durch Aerodynamik-Tricks

Wichtig: Wer auf den neu gestalteten Enyaq spitzt, muss nicht warten, der Bestellstart für Österreich ist bereits am 9. Jänner. 43.390 Euro werden dabei als Basispreis – vor Abzug staatlicher Förderungen – genannt. Natürlich wurde auch das Coupé entsprechend aufgewertet, in unserer Galerie unten findet sich das Bild eines Sportline-Modells. Neben den rein optischen Punkten gibt es auch Neues von der Aerodynamik zu vermelden, die Reichweitenwerte sollen dadurch minimal besser ausfallen.



Skoda Auto Vorstandsvorsitzender Klaus Zellmer bei der Präsentation: „Seit ihrem Start 2020 haben Enyaq und Enyaq Coupé die Elektromobilität für mehr als 250.000 Kunden sowie ihre Familien und Freunde zur Alltagsrealität gemacht. Die neue Enyaq-Familie bringt nun frische Optionen und Aufwertungen mit, inklusive einem schickeren Auftritt und noch größerer elektrischer Reichweite. Ich bin unseren Kunden sehr dankbar, dass sie den Enyaq zu einem der beliebtesten Elektroautos in Europa gemacht haben. Indem wir die Stärken des Enyaq wie großzügiges Platzangebot, effiziente Antriebe und exzellentes Preis-Leistungs-Angebot weiter ausbauen, wollen wir diese Nachfrage weiter bedienen. Unsere neue Designsprache Modern Solid, eine umfangreichere Serienausstattung und neue digitale Features machen aus dem Enyaq einen noch besseren Begleiter im Alltag.“

Schnellladen in 28 Minuten

Bei den Innovationen sticht etwa das ferngesteuerte Parken heraus, die MySkoda-App weist noch mehr Funktionen auf und in 28 Minuten (oder weniger) sollen die Batterien am DC-Charger von 10 auf 80 Prozent geladen sein. Im Serienumfang immer enthalten: beheizbare Vordersitze, beheizbares Lenkrad, schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System (KESSY) inklusive automatischem Entriegeln/Verriegeln beim Annähern/Weggehen, Dreizonen-Klimaanlage, Spurwechsel-Assistent, vorausschauender und adaptiver Abstandsassistent (pACC) sowie Stauassisten.



Im Angebot sind zwei Batteriegrößen und drei Optionen beim Antriebsmix: Der Enyaq 60 bietet die Basisbatterie, der Enyaq 85 die größere Batterie – beide vertrauen auf Hinterradantrieb. Beim Enyaq 85x arbeitet ein zusätzlicher Elektromotor an der Vorderachse mit, er bietet somit Allradantrieb. Sechs sogenannte Design Selections bestimmen den Innenraum. Möglichst umweltfreundliche Materialien sind stets dabei, die cognacfarbenen Ledersitzbezüge der Design Selection "Eco Suite" werden zum Beispiel mit einem Extrakt aus Olivenblättern gegerbt.