Nissan: Leaf und Micra kommen beide neu

Posted by: Mag. Severin Karl

Mit dem Leaf erneuert Nissan einen der E-Pioniere und mit dem Micra wird der Kleinwagen erstmals voll elektrifiziert.

Bis 2022 wurde der Nissan Micra gebaut. Durch sein Debüt im Jahr 1982 gilt die Modellreihe als echter Kleinwagenklassiker – auch wenn es in all den Jahren ein ordentliches Wachstum von 3,74 auf vier Meter gab (mit 3,999 Millimeter Länge blieb die letzte Generation gerade noch unter der Grenze). Der Leaf wiederum ist ein kompakter Elektro-Pionier der neuen Welle. Tesla brachte 2008 den ersten Roadster, Mitsubishi 2009 den i-MiEV und Nissan 2010 eben den Leaf. In diesem Umfeld begann man sich erneut mit Elektromobilität zu beschäftigen.

Mit dem ersten elektrischen Micra und der dritten Leaf-Generation möchte Nissan 2025 wieder verstärkt in der Welt der Stromer mitreden.

Putziger Blick beim Micra

Mit seinen angedeuteten runden Augen macht der Micra (Bild unten) einen auf Retro, wobei die typische, in Österreich bekannte Micra-Mouse eher mit rechteckigen Scheinwerfern in Erinnerung ist. Die vierte Generation ab 2010 ist schon eher eine Referenz für die Optik des Neuen. Klar ist der Technikspender des Konzernprodukts, denn der R5 von Renault ist vor allem im Bereich der C-Säule herauszuerkennen. Der Micra wird zudem in Douai (F) gebaut, dort ist die ElectriCity von Ampere, der Elektro-Dachmarke des Konzerns, stationiert. Somit sind auch die E-Komponenten nicht verwunderlich, es wird eine Batterie mit 40 kWh und eine mit 52 kWh geben – zumindest mit der größeren Variante lassen sich 400 Kilometer knacken.

Leaf ist Brite

Auf der Plattform des großen Ariya wiederum steht die dritte Leaf-Generation (Bild oben), die im Nordosten Englands produziert wird. Das Werk Sunderland ist Nissan-Fans durchaus ein Begriff, als Teil der EV36Zero-Initiative soll es zum Kompetenzzentrum für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und Batterieproduktion ausgebaut werden.

Was sich beim Leaf ändern wird? Von Nissan waren dazu noch keine Fakten zu bekommen.



Einen kleinen Ausblick bietet uns Nissan bereits bezüglich des nächsten Juke. Die dritte Generation des 4,2-Meter-SUVs wird ebenso vollelektrisch und soll im Jahr 2026 auf öffentliche Straßen rollen. Bei der Optik wird man sich am Konzeptfahrzeug Hyper Punk orientieren können.