Nonstop-Driften auf Eis: Rekord mit Porsche Taycan

Posted by: Mag. Severin Karl

Über 17,5 Kilometer am Stück gedriftet: "Nur quer is ma wer!" Damit holte sich der Porsche Taycan einen Guinness Weltrekord.

2020, 2021, 2023: Guinness-Weltrekorde sind für den Porsche Taycan keine Neuheit mehr, man wundert sich fast eher, warum 2022 keiner aufgestellt wurde. Zum Driftrekord im Porsche Experience Center Hockenheimring, der schnellsten gefahrenen Geschwindigkeit eines Fahrzeugs in einem geschlossenen Gebäude (in einer Messehalle in Louisiana) und dem größten, von einem Elektroauto jemals zurückgelegten Höhenunterschied entlang der Xinjiang-Tibet-Route kommt nun ein eisiger Rekord hinzu.

Erster Versuch: Abbruch nach 11 Kilometern

Punktgenau 17,503 Kilometer wurden von Porsche Experience-Instrukteur Jens Richter hinter dem Lenkrad eines Porsche Taycan GTS in einem Kreis von 59 Meter Durchmesser am Stück gedriftet. Der Weg dorthin war aber nicht einfach, denn die Piste in Lappland baute flotter ab, als man sich das bei den Vorbereitungen gedacht hätte. Nach 11 Kilometern hieß es erst mal "Stopp und alles überdenken!"



Die Lösung waren kürzere Spikes und der Vorteil der sinkenden Temperaturen, je später es wurde. Nun konnte der kontrollierte Drift nur mit Gas- und Lenkeingriffen über 132 Runden gehalten werden. Die bisherige Rekordmarke von 14,809 Kilometern konnte somit deutlich geknackt werden. Im Porsche Arctic Center in Levi – etwa 150 Kilometer nördlich des Polarkreises – wachte Carl Saville als offizieller Rekordrichter von Guinness World Records über die Einhaltung aller nötigen Bestimmungen. Er übergab im Anschluss das Zertifikat und Jens Richter und Christian Lehwald, Managing Director des Porsche Arctic Centers sowie Leiter Porsche Experience und New Platforms der Porsche AG: „Zu unserem Experiential Marketing-Ansatz gehört es, immer wieder auch Ungewöhnliches auszuprobieren. Im Porsche Arctic Center finden wir außergewöhnliche gute Bedingungen vor, um auf Eis zu driften. Mit dem neuen Taycan GTS haben wir eines der leistungsstärksten Elektrofahrzeuge auf dem Markt. Wir waren also ziemlich zuversichtlich, dass wir den Weltrekord mit dieser Kombination brechen können und haben die Herausforderung angenommen.“