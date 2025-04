Opel Corsa Electric: mehr Reichweite zum gleichen Preis

Posted by: Mag. Severin Karl

Mit verbesserter Zellchemie stromert der deutsche Kleinwagen etwas weiter als bisher und das zum gleichen Preis – jetzt bestellbar.

Die News aus dem Hause Opel sind zwar nicht weltbewegend, aber für jene, die in der City auf jeden Kilometer schauen, doch nicht ohne: Der Kleinwagen-Bestseller in seiner vollelektrischen Form wird nun mit mehr Reichweite angeboten. 24 Kilometer beträgt das Plus dank verbesserter Zellchemie.

14,2 kWh als neuer Schnitt

24 Kilometer also. Für Stadtbewohner kann das unterm Strich etwa einen Tag später aufladen bedeuten. Somit ein handfester Vorteil. Die Kapazität der Batterie bleibt mit 51 kWh gleich und auch die Leistung ist unverändert – für einen Kleinwagen ganz schön starke 156 PS. Übrigens: In Prozent ausgedrückt, beschert Opel seinem E-Corsa 6 Prozent mehr Reichweite, insgesamt sind es nun 429 Kilometer laut WLTP.



"Ohne einen Cent mehr dafür zu zahlen" betont der Importeur in seiner Aussendung. Heißt: 32.199 Euro lautet wie bisher der Listenpreis. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Nickel-Mangan-Kobalt-Batterien (NMC) sowie ein noch effizienter arbeitendes Antriebssystem werden als Gründe für die längere Range angeführt. Der Verbrauch soll nun 14,2 kWh im Schnitt betragen.



Im Bild ist das Sondermodell Yes in der neuen Farbe Eukalyptus Grün zu sehen, auch Kobalt Blau und Kiss Rot wurden in die Palette aufgenommen. Mit dabei sind zudem zahlreiche Features aus der wertigen GS-Ausstattungslinie.