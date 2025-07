Peugeot E-208 GTi: Der 280-PS-Hot-Hatch

Posted by: Mag. Severin Karl

Mit dem 205 GTi starteten die Franzosen 1984 ihre Kompakt-Sport-Geschichte, die nun im elektrischen Zeitalter weitergeschrieben wird. Der E-208 GTi spurtet in 5,7 Sekunden auf 100 km/h.

1984 wurde der Peugeot 205 GTi mit einem 1,6-Liter-Benziner eingeführt – der neue E-208 GTi hat den historischen Vierziger also nur um ein Jahr verpasst. Dennoch spürt man: Da würdigt jemand ein Jubiläum – nur die Welt der Zylinder und Kurbelwellen wird gegen den Trend zur E-Maschine getauscht.

Spaß am Kurvenwetzen

Im Vergleich zu den regulären Serienmodellen ist die GTi-Version des E-208 um 30 Millimeter abgesenkt und steht mit einer vorne um 56 Millimeter und hinten um 27 Millimeter verbreiterten Spur auf der Straße. Diese sattere Optik bekommt vom Felgendesign einen schönen Akzent. Es handelt sich um 18-Zöller, die mit ihrer gelochten Struktur auf Felgen anspielen, die bereits bei früheren GTi-Modellen aus Frankreich im Einsatz waren. Für die Kühlung der Bremsen ergibt das natürlich ebenso Sinn. Ausgestellte Radkästen, ein vorderer Stoßfänger mit Spoiler und ein aerodynamischer Diffusor unter dem hinteren Stoßfänger runden die Modifikationen ab.



Geht es um die Optimierung des Thermomanagements und die Energierückgewinnung, spricht man gern von der Unterstützung von Peugeot Sport. Es handelt sich um das erste vollelektrische Fahrzeug, bei dessen Entwicklung die Motorsportabteilung mit Hand anlegte. Für den Vortrieb sorgt der Elektromotor M4+ mit 280 PS und einem Drehmoment von 345 Nm. So kann der E-208 GTi in 5,7 Sekunden auf 100 km/h preschen und eine Spitze von 180 km/h erreichen. Natürlich nur, wenn einem der Saft in der 51-kWh-Batterie (Brutto: 54 kWh) egal ist. Doch das Fahrwerk mit speziellen hydraulischen Anschlägen, die Michelin-Pilot-Sport-Cup-2-Reifen und das Sperrdifferenzial (ins Getriebe integriert) sorgen für Freude am Kurvenwetzen – Spargedanken treten dezent in den Hintergrund. Erst Recht, wenn man sich das Leistungsgewicht von 5,7 Kilogramm pro PS vor Augen führt. Für viele Kunden wird der Sport-Modus erste Wahl sein – zum Glück hat Peugeot auch an ordentliche Bremsen gedacht. 355 Millimeter große Scheiben vorn plus-Vier-Kolben-Bremssättel sollten ausreichend verzögern.



Alles wie gehabt an der Ladesäule: 11 kW AC und 100 kW DC. Noch keine Preise, kein konkreter Marktstart-Termin.