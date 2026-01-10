Premierenreigen auf der Brüssel Motorshow

Posted by: Mag. Severin Karl

Die spannendsten Neuheiten, die neben dem Atomium gezeigt wurden, findet ihr in unseren Kurzvideos direkt von der Automesse in Belgien. Mit dabei: Citroën Elo, Kia EV2, Mazda CX-6e, Opel Astra, Xpeng P7+ und viele mehr. Samt Videos!

102 Meter reckt sich das Atomium in Brüssel in die Höhe. Das Wahrzeichen wurde 1952 zur Expo 58 erbaut und stellt die aus neun Atomen bestehende Elementarzelle der Kristalle dar. Nur einen großen Steinwurf entfernt davon liegen die Messehallen, in denen die Brüssel Motorshow noch bis zum 18. Jänner 2026 abgehalten wird. Wir waren vor Ort, haben Eindrücke gesammelt und Links zu Kurzvideos mit den spannendsten Highlights.

Zahlreiche Welt- und Europapremieren

"Brüssel ist das neue Genf" hörte man beim Rundgang immer wieder von Branchenvertretern. Genf war eine der wichtigsten weltweiten Automobilfachmessen, die 2024 in stark verkleinerter Form ein unrühmliches Ende gefunden hat. Ein Blick auf die Liste der Premieren zeigt, dass die Hersteller Brüssel als wichtig erachten. Beim Jahresauftakt in Belgien waren Weltpremieren (Citroën ELO, Opel Astra Facelift, Hyundai Staria EV, Mazda CX-6e, Kia EV2, Leapmotor B03X etc.) ebenso zu verzeichnen wie zahlreiche Europapremieren (Leapmotor B05, Mazda CX-5, Toyota Hilux, MGS6 EV, Subaru Uncharted und E-Outback, Porsche Cayenne Electric, Xpeng P7+ und viele mehr).



Unsere Kurzvideos geben einen Eindruck von dem Geschehen am Eröffnungstag, dem 9. Jänner 2026. Die Highlights beziehen sich auf Elektroautos (und ein Wasserstoff-Brennstoffzellenauto):



Car of the Year 2026

Live vor Ort wurde der Award "Car of the Year" zelebriert. Sechs Finalisten schafften es ins Finale der traditionellen COTY-Abstimmung, bei der 72 Jurymitglieder aus 23 Ländern die wichtigste Autoneuheit des Jahres küren. Erstaunlich deutlich ging der Mercedes CLA mit 320 Punkten als Car of the Year 2026 hervor, die Top 3 werden von Škoda Elroq (220 Punkte) und Kia EV4 (208 Punkte) ergänzt. Unser Video zeigt das große Interesse an der Verkündung in Brüssel:



