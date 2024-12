Renault 5 Turbo 3E kommt in Serie

Posted by: Mag. Severin Karl

Mehr als 500 PS und eine Optik wie aus den 1980ern: Das Showcar von 2022 wird auf die Straße kommen! Überraschung: Es gibt zwar zwei E-Motoren, aber beide an der selben Achse.

Starke Elektroautos mit mehreren E-Motoren nutzen diesen Umstand meist, um mit deren Verteilung an beiden Achsen einen elektrischen Allradantrieb zu erreichen. Nicht so bei Renault: In Anlehnung an die Originale Renault 5 Turbo und Turbo 2 gibt es beim Renault 5 Turbo 3E Hinterradantrieb – beide Motoren sitzen hinten und drücken mit mehr als 500 PS an.

Auf Hyundai-Ioniq-5-N-Niveau

Eh klar, dass auf diese Art tolle Sprints ermöglicht werden: 3,5 Sekunden vergehen bis zur klassischen Temposchwelle von 100 km/h. Renault vergleicht diese Flitzigkeit mit Super- oder sogar Hypercars. Veto von uns: Ab 3 Sekunden auf 100 gilt man in der Topklasse schon als langsam, immerhin gibt es da Werte von 2,8 Sekunden (McLaren 765 LT), 2,5 Sekunden (SSC Tuatara) oder 1,97 Sekunden (Rimac Nevera) und 1,86 Sekunden (Pininfarina Battista) zu schlagen. Nur als ein paar Beispiele! Passt schon, 3,5 Sekunden sind eh super. Immerhin ist man damit auf Hyundai-Ioniq-5-N-Niveau (3,4 Sekunden) – der benötigt 650 PS dafür (und ist schwerer).



Zurück zum 3E: Wie Porsche bei seinen elektrischen "Turbo"-Modellen müssen Fans der Verbrenner-Historie mit diesem sprachlichen Sakrileg leben. Das Wording, das einen Bezug zur Vergangenheit herstellen soll, lässt auf Social Media jedesmal eine Woge der Empörung durchgehen: "Wie kann man nur!" Krone richten, weitergehen, es ist nur eine Bezeichnung …



Jedenfalls hat Luca de Meo den 5 Turbo 3E als kommendes Serienmodell bestätigt. Das Fahrzeug wird über eine Karbostruktur verfügen, die es nicht nur leicht, sondern auch extrem steif macht. Einer der hinteren Lufteinlässe wird den Ladeanschluss beherbergen.