Renault erneuert den Megane E-Tech Electric

Bequemes Plug-&-Charge beim Ladestopp, One-Pedal-Drive für komfortable City-Fahrten und mehr beim Megane-Jahrgang 2025.

2021 brachte Renault den Megane E-Tech Electric auf den Markt, nun ist Zeit für ein Update. Die Franzosen bringen wichtige Features in das bloß 4,2 Meter lange Fahrzeug, das stets vollelektrisch angetrieben wird.

V2L serienmäßig an Bord

Es gibt durchaus Leute, die One-Pedal-Drive seltsam finden. Doch der Großteil an Elektro-Aficionados schätzt genau dieses Feature an E-Autos: Fuß vom Fahrpedal und das Auto bremst ab, ohne, dass man auf das Bremspedal steigen muss. Ist komfortabel – vor allem in der City – und bringt zusätzliche Reichweite, da viel rekuperiert wird. Erstmals ist diese Funtkion nun auch im Megane drin. Man findet sie zudem im Renault 5 im Scenic und im R4, natürlich immer mit dem Zusatz E-Tech Electric.



Nicht ohne ist auch die V2L-Funktion. Vehicle-to-Load fährt künftig standardmäßig mit. Das bidirektionale 11-kW-Wechselstrom-Ladegerät entfällt allerdings, wenn der 22-kW-Charger bestellt wird. Also: entweder schnelleres AC-Laden, wenn es benötigt wird, oder unterwegs den Elektroroller, den Elektro-Griller oder sonstige Gerätschaften über einen V2L-Adapter betreiben.



Halten, Laden, keine Umstände: So in etwa lässt sich "Plug & Charge" beschreiben. Mit diesem Service können Megane-Kunden des Modelljahres 2025 auf eine zusätzliche Autorisierung an der Ladestation verzichten, denn Auto und Ladesäule kommunizieren miteinander. Ladekarte, Chip & Co müssen nicht mehr an das entsprechende Feld gehalten werden. Nachdem hier die "My Renault"-App verknüpft wird, erfolgt die Abrechnung direkt darüber.

Der Esprit Alpine weht jetzt auch hier

Eine weitere Neuheit ist die Ausstattung Esprit Alpine, wie wir sie bereits aus vielen anderen Renault-Modellen kennen. Sportliche Eleganz steht bei dieser Wahl im Fokus, an den Fahrleistungen ändert sich jedoch nichts. Optisch bringt die neue Linie markante Designakzente wie ein Schiefer-Grau matt für Front- und Heckschürze, schwarze 20-Zoll-Felgen und dunkle Logos. Für die Einfassung der Seitenfenster wurde glänzendes Schwarz gewählt und auf dem vorderen linken Kotflügel prangt ein spezielles Esprit-Alpine-Emblem. Natürlich finden sich auch im Interieur nice Features wie blaue Ziernähte oder eine andere Stoffart für die Sitze.



Bei den Preisen nennt Renault 39.890 Euro als Basispreis, der sich durch den E-Mobilitätsbonus des Importeurs und weitere Boni auf 32.490 Euro drücken lässt.