Schon gefahren: MGS6 EV – Über Raum und die richtige Dimension

Guest authors: Achim Mörtl,

Raum ist die Voraussetzung für Bewegung, und desto mehr Raum vorhanden ist, desto mehr Freude und Bewegung! Mit seinen Ausmaßen kratzt das neue Elektro-SUV am Rand zum D-Segment.

Der neue MGS6 EV tritt zwar offiziell im C-SUV-Segment an, kratzt aber mit 4,67 Meter Länge, 1,89 Meter Breite und einem Radstand von 2,77 Meter spürbar am Rand zum D-Segment. Steigt man ein, wird man auch im Innenraum von einem sehr großzügigen Raumangebot überrascht. Dazu gibt es 674 Liter Kofferraumvolumen, erweiterbar auf 1.910 Liter und ergänzt durch einen 124-Liter-Frunk, der in der AWD-Version etwas kleiner ausfällt. Über 30 sinnvoll platzierte Ablagen strukturieren den Alltag.

Kein Klaviarlack-Übermaß mehr

Zusätzlich zeigt sich im Innenraum eine deutliche Reifung. Hochglänzende Oberflächen wurden weitgehend reduziert, stattdessen dominieren matte Materialien und fein abgestimmte Texturen. Alcantara-Elemente und weichere Oberflächen ersetzen das früher häufig kritisierte Klavierlack-Übermaß. Ebenso spürbar ist, dass man beim Thema Bedienung zugehört hat, finden sich hier nun neben dem zentralen 12,8-Zoll-Touchscreen wieder klar definierte, haptisch wahrnehmbare Bedienelemente für zentrale Funktionen. Und sie ersetzen dabei nicht die Digitalisierung, sie ergänzen sie sinnvoll. Die Bedienung wird unmittelbarer, intuitiver und im Fahrbetrieb deutlich entspannter.

Beim Testfahrzeug mit großem Panorama-Glasdach entsteht zudem ein offenes, lichtdurchflutetes Ambiente, das die großzügigen Proportionen zusätzlich unterstreicht. Die Sitze bieten solide Seitenführung, angenehme Polsterung und eine Verarbeitung, die sich auf Augenhöhe mit etablierten Wettbewerbern bewegt.

Der Allradler nimmt der Heckantriebsvariante mehr als zwei Sekunden ab

Technisch sitzt die 77-kWh-Batterie ultraflach im Fahrzeugboden, was den Schwerpunkt deutlich senkt. Die Heckantriebsvariante leistet 244 PS und 350 Nm, sprintet in 7,3 Sekunden auf 100 km/h. Die AWD-Version bringt 361 PS und 540 Nm auf die Straße und erledigt den Spurt in 5,1 Sekunden. Im Grunde mehr Leistung, als man im Alltag benötigt, aber hin und wieder ist man froh, sie zu haben, wenn man sie braucht! Bis zu 530 Kilometer WLTP-Reichweite (2WD) und 485 Kilometer (AWD) machen den MGS6 EV langstreckentauglich. 10 auf 80 Prozent Ladung gelingen in rund 38 Minuten.

Fahrwerk und Lenkung überzeugen durch Ausgewogenheit. McPherson vorne, Mehrlenker hinten, klassisch, aber sauber abgestimmt. Trotz SUV-Format wirkt der MGS6 EV stabil und präzise, nicht kopflastig. Auch bei schnellerer Gangart führt der er sauber über die Vorderachse, die Lenkung liefert dabei ein ordentliches Feedback, auch der Lenkwiederstand ist angenehm abgestimmt. Aus 100 km/h bleibt der MGS6EV übrigens nach bereits 36 Metern stehen.

Das neue Topmodell der Marke ist ab Februar 2026 bei den österreichischen MG-Partnern erhältlich. Die regulären Listenpreise ohne Bonifikationen beginnen bei 43.340 Euro oder 34.990 Euro mit allen möglichen Bonifikationen, die sich aus Eintauschbonus, Leasingbonus und Versicherungsbonus zusammensetzen.

Die Basispreise

MGS6 EV Comfort 2WD: 43.340 € (34.990 € + Boni zu max. 8.350 €)

MGS6 EV Luxury 2WD: 46.840 € (38.490 € + Boni zu max. 8.350 €

MGS6 EV Luxury AWD: 49.840 € (41.490 € + Boni zu max.8.350 €)

(8.350 € setzen sich zusammen aus 4.350 € Eintauschbonus, 3.000 € Leasingbonus und 1.000 € Versicherungsbonus.)