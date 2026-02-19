Schon gefahren: Tesla Model 3 RWD – günstig einsteigen

Posted by: Johannes Richter

Über den Einfluss von Tesla auf den weltweiten Automobilmarkt wurde schon viel berichtet, denn dieser war einfach enorm. Jetzt möchte die Marke erneut den Einstieg in die E-Mobilität deutlich erleichtern.

Die neuen etwas sperrigen Namen der Modellvarianten im deutschsprachigen Raum werden durch einen weiteren Zuwachs am unteren Ende der Palette ergänzt. Das Model 3 Hinterradantrieb, wie es offiziell benannt ist, betritt die Bühne. In bekannter Tesla-Manier gibt es keine exakten Angaben zu Batteriegröße und Leistung, außer die Angaben über WLTP-Reichweite (534 km) und Beschleunigung (6,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h). Beides durchaus beeindruckende Werte, auch wenn man den Preis noch nicht mit in die Kalkulation einbezieht. Der startet bei 36.990,- Euro. Die Aufpreisliste ist konzerntypisch kurzgehalten: Nur Farbe, Anhängerkupplung (bis 1000 kg) und Autopilot stehen zur Wahl.

Die Kunst des Weglassens

Weniger Zurückhaltung zeigt die Marke bei der Frage, was es nicht in das Einstiegsmodell geschafft hat. Das kommunizieren sie auf ihrer Webseite ganz offen in einer handlichen vergleichenden Tabelle. Der wahrscheinlich größte Unterschied neben Batterie und Antrieb sind die Sitze. Diese sind nur mehr teilweise mit Teslas berühmten veganen Leder bezogen. Die Flächen, die den meisten Kontakt mit der Person haben, sind nun mit Stoff bezogen. Der Grund dafür ist wahrscheinlich die fehlende Sitzbelüftung, die es bei den anderen Modellvarianten gibt. Audiophilen Käufern wird auffallen, dass nur sieben statt der 15 Lautsprecher von der Allrad-Version verbaut wurden. Subwoofer wurden gleich ganz weggelassen. Der Sound ist jedoch mehr als ausreichend, wie wir auf der ersten Ausfahrt in Wien feststellen konnten.

Mehr Funktionen im Abo

Wer das volle Potential seines neuen Einstiegs-Teslas nutzen möchte, sollte schonmal 9,90 Euro im Monat für die Premium-Konnektivität einplanen. Denn Musikstreaming, Kinomodus und allerlei anderer Onlinedienste gibt es nur mit Internet im Auto. Wer lieber direkt über das Handy streamen möchte, sollte wissen, dass Apple CarPlay und Android Auto auch gegen Aufpreis nicht verfügbar sind. Ein Fakt, den der Hersteller mit seinem sehr umfangreichen und intuitiven System gut zu kaschieren weiß.

Der Wunsch für ein günstiges Einstiegsmodell war schon lang da. Dass es in einer bekannten Form kommt, stand lang auf der Kippe. Nun ist es da. Sofort bestellbar, sehr flott verfügbar (erste Auslieferungen bereits im März 2026) und wird wieder einmal andere Hersteller zum Schwitzen bringen.