Sonnenkraft treibt Nissan Ariya an

Das Konzeptfahrzeug mit Photovoltaikmodulen auf der Motorhaube, dem Fahrzeugdach und der Heckklappe erzeugt den Strom für kurze tägliche Wege einfach selbst.

PV-Module auf dem Auto sind grundsätzlich nicht neu, beim Toyota Prius konnten damit 8,7 Kilometer Reichweite pro Tag dazugewonnen werden, beim schlussendlich nie in Serie gebauten Sion von Sono Motors wurden 16 bis 35 Kilometer versprochen. Nun reiht sich Nissan in die Riege der Auto-PV-Anbieter ein: Ein Konzeptfahrzeug auf Basis des Ariya trägt Photovoltaikmodule auf der Motorhaube, dem Fahrzeugdach und der Heckklappe – die geschickt gewählte Außenfarbe sorgt dafür, dass sie gut ins Gesamtbild integriert werden.

Zusatzreichweite je nach Wetter-Bedingungen

Was verspricht sich der japanische Hersteller von diesem Vorgehen? In Praxistests wurde das Potenzial der PV-Power abgeklopft, unter idealen Bedingungen soll Kraft für 23 Kilometer pro Tag nachgeladen werden. Im Städtevergleich heißt das in etwa: In Barcelona bekommt die Traktionsbatterie ein Plus für etwa 17,6 Kilometer verpasst, in London sind es immerhin noch 10,2 Kilometer. Wer den Ariya in Dubai bewegt, kommt auf 21,2 Kilometer pro Tag. Auch während der Fahrt macht sich die Sonne nützlich, bei einer rund zwei Stunden langen Reise über 80 Kilometer konnte das Konzeptfahrzeug 0,5 kWh nachladen. Für sich nicht viel, im gesamten gesehen dann doch eine Menge.



Nissan meint, dass sich die Ladezyklen dadurch um 35 bis 65 Prozent reduzieren lassen. An entspannten Tagen, an denen man vielleicht nur eine kurze Erledigung mit dem Auto absolviert, versorgt sich das Auto sozusagen selbst. Die genannten Städte wurden übrigens nicht zufällig gewählt. Der Solar-Ariya ist eine Ko-Entwicklung von Ingenieuren des Nissan Advanced Product Planning Teams in Dubai und des Nissan Powertrain Planning Teams in Barcelona. Und in London sitzt NDE – Nissan Design Europe, dort konnten wir 2025 bereits eine Erste Sitzprobe mit dem neuen Nissan Leaf absolvieren.



Nachdem es sich um ein Konzept handelt, gibt es keine Preisangaben zu einem möglichen PV-Ariya.