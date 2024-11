Posted by: Mag. Severin Karl

Bereits seit 2021 besteht eine Partnerschaft zwischen Paul Ivić und Polestar: Nun konnte der Koch des vegetarischen und veganen Restaurants Tian einen Polestar 4 übernehmen.

In der vegetarischen und veganen Küche gilt Paul Ivić als Vorreiter, 2011 öffnete der erste Standort der Tian-Gruppe (Gründer ist Christian Halper) mit Küchenchef Ivić in der Wiener Himmelpfortgasse. Auszeichnungen wie ein Michelin-Stern und vier Gault&Millau-Hauben folgten – für ein Restaurant Fleischgerichte gab es das zuvor noch nie. Wie in seiner Küche ist Ivić auch im privaten bestrebt, seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Passend dazu übernahm er nun sein neues Auto.

Ab sofort im Polestar 4 unterwegs

„Wir freuen uns, dass Paul ein Polestar Partner der ersten Stunde ist und wir ihm nun seinen eigenen Polestar 4 übergeben dürfen“, sagt Thomas Hörmann, Geschäftsführer Polestar Österreich. „Paul Ivić verkörpert mit seinem Engagement für Nachhaltigkeit und Qualität die Werte, die auch uns antreiben. Der Polestar 4 setzt neue Standards in puncto Design, nachhaltiger Materialauswahl und Energieeffizienz – und spiegelt damit die Zukunft wider, die wir gemeinsam gestalten möchten. Wir freuen uns, dass Paul als Partner und Botschafter diese Vision mit uns lebt.“ Wer künftig also einen Polestar 4 – das Auto ohne Heckscheibe – in der Farbe Electron in Wien fahren sieht, erblickt vielleicht den tierleidfreien Koch am Steuer.





Mit 19,9 Tonnen CO2-Äquivalent weißt das Modell den geringsten CO2-Fußabdruck der Marke auf. Erreichte konnte das durch den Einsatz erneuerbarer Energien in der Produktion und den Einsatz von kohlenstoffarmem Aluminium aus Schmelzöfen, die Strom aus Wasserkraft nutzen, werden. Unser Aufmacherbild zeigt Paul Ivić (links) mit Thomas Hörmann.