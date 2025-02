Urlaub mit dem Volvo EX30 in Lappland

Posted by: Mag. Severin Karl

So feilt man am Image: Über die Plattform Landfolk ist das Cottage, in dem der Volvo EX30 Cross Country vorgestellt wurde, samt Mietwagennutzung buchbar.

Bei den ganzen coolen Fotos von Autovorstellungen fragt man sich teilweise: Wo war denn das nun wieder? Gibt es diese Gebäude und Landschaften im Hintergrund überhaupt? Wie viel davon ist KI und was ist echt? Im Fall der Präsentation des Volvo EX30 Cross Country hat sich der Autohersteller einen geschickten Twist überlegt. Das prägnante Cottage in spektakulärer nordschwedischer Winterlandschaft ist für jedermann zu buchen.

Anreise im Elektro-Crossover

Einen kleinen Abschlag an der ganzen Sache gibt es: Nachdem der EX30 Cross Country noch nicht in Produktion ist, steht während des Aufenthalts ein EX30 zur Verfügung. Dieser ist im Mietpreis enthalten. Volvo hat den in seiner Aussendung zwar nicht genannt, wir haben aber auf der Plattform Landfolk nachgeschaut. 414 Euro pro Nacht werden dort aufgerufen und fünf Termine waren noch frei. Damit möglichst viele Fans etwas davon haben können, sind vom 21. Februar bis zum 21. März immer maximal zwei Nächte buchbar.



Was bietet das Ferienhaus in Lappland überhaupt? Winterabenteuer und Ausflüge in die Natur, eh klar. Eine Stunde nördlich der Stadt Luleå findet man die von vielen herbeigesehnte Einsamkeit Nordschwedens. Abschalten, Langlaufen gehen oder eine Hundeschlittenfahrt absolvieren, alles ist möglich. Natürlich ist die Winterhütte selbst auch dazu geeignet, sich und seine Sinne neu zu kalibrieren. Es besteht die Möglichkeit, sich ein Feuerchen im offenen Kamin zu machen, dazu gibt es eine gemütliche Sitzecke mit riesigen – bodentiefen – Fenstern, die den Blick auf die Landschaft freigeben: Schneebedeckte Fichten und ein zugefrorener See, zwischen cool und fast schon kitschig. Eine clevere Aufbewahrung für das Ski-Equipment gehört ebenso dazu wie Schneeschuhe, Kompass und eine Küche im skandinavischen Stil. Haustiere sind erlaubt, die Wohnfläche beträgt 70 Quadratmeter und jeden Morgen steht ein Frühstückskorb vor der Tür (den bei Langschläfern hoffentlich noch kein Elch weggeknabbert hat). Ein nicht näher definiertes "EV-Ladegerät" ist auch enthalten.



„Wir wollen mit unseren Cross Country Produkten nicht nur ein Auto bieten, sondern ein Erlebnis“, sagt Erik Severinson, Chief Product and Strategy Officer bei Volvo Cars. „Diese abgelegene Winterhütte in Nordschweden, umgeben von herrlichen Wäldern, einer reichhaltigen einheimischen Fauna und einem vereisten See, gibt einen Vorgeschmack darauf, wie ein authentisches skandinavisches Outdoor-Abenteuer aussehen kann.“