Verdreifacht: Das Angebot an Second-Hand-Elektroautos wächst

Posted by: Mag. Severin Karl

Eine Analyse von AutoScout24 zeigt, dass die Nachfrage nach Elektroautos teils schwankt, das Angebot aber wächst. Das sind die Top 5 gebrauchten Stromer in Österreich.

Gebrauchte Elektroautos, wie sieht es denn da in Österreich aus? AutoScout24 hat genau hingesehen und spricht von einem seit 2021 verdreifachten Markt. Nachdem immer mehr Leute die positiven Seiten der Elektromobilität erleben und die Vorteile weiter in das Allgemeinwissen durchsickern, steigt auch die Nachfrage. Allerdings nicht linear, sondern duchaus deutlich schwankend.

Heuer ein moderater Anstieg

Rückblickend betrachtet sieht das so aus: Während die Zahl der verfügbaren Second-Hand-Stromer in Österreich im Jahr 2022 um 10 Prozent angestiegen war, interessierten sich 81 Prozent mehr Käufer als zuvor dafür. 2023 wiederum brach das Interesse um gut ein Drittel ein – das Angebot hatte jedoch um 105 Prozenz zugelegt. 2024 wiederum stieg die Verfügbarkeit von Elektroautos um 54 Prozent, das Kaufinteresse gar um 127 Prozent. Nimmt man das Jahr 2025 her, zeigt sich, dass das Angebot bisher auf dem Niveau des Vorjahres bleibt und die Nachfrage um moderate 41 Prozent steigt. Nikolaus Menches, Country Manager der Plattform: "Diese Entwicklung zeigt, dass sich der Markt der Elektromobilität in Österreich etabliert, jedoch nicht ohne Schwankungen verläuft."

USA, Deutschland, Frankreich

Wenn man von Schwankungen spricht, darf man Tesla ausnehmen: Die US-amerikanischen Modelle gehören zu den am meisten nachgefragten gebrauchten Elektroautos in Österreich. Tesla Model 3 (Platz 1), Tesla Model S (Platz 2) und Tesla Model Y (Platz 5) schwingen in den Top 5 das Sternenbanner der USA, die Nachfrage hat in den letzten Monaten stark angezogen. Deutschland bringt den Audi e-tron auf Platz 3 und Frankreich steuert mit dem Zoe das leistbarste Modell bei (siehe Bild).

Zu den Preisen der Second-Hand-Elektroautos: Mehr Bestand und mehr ältere Modelle, die ins Angebot kommen, senken die Preise im üblichen Rahmen. Dennoch gibt sind auch hier Schwankungen zu beobachten: Zwischen Februar 2021 und Februar 2023 seien die Durchschnittspreise stark gestiegen, so AutoScout24, von 33.600 Euro auf 47.497 Euro. Nach einer Konsolidierungsphase haben die Preise im 2024er-Schnitt 41.189 Euro betragen. Mit Februar 2025 halten sie bei 37.425 Euro. Nimmt man sämtliche Gebrauchtwagen heran, also auch die Verbrenner, liegt der Februar-Schnitt bei 27.928 Euro.