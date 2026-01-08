VW ID. Polo: Retro auf Knopfdruck

Posted by: Mag. Severin Karl

Kundenfeedback half Volkswagen beim Einrichten des neuen Elektro-Kleinwagens. Intuitive Bedienung samt echten Tasten gehört dazu und auch an Bildschirmansichten im Golf-I-Look wurde gedacht.

Beim kommenden VW ID. Polo werden nachhaltige Materialien und echte Tasten im Innenraum zu finden sein. Doch den Fokus legt der deutsche Hersteller in einer Aussendung auf die intuitive Bedienbarkeit. Dafür wurden etwa die Bildschirme neu strukturiert.

"Pure Positive" nennt es das Marketing

"Darüber hinaus sorgen wir ab dem ID. Polo mit der nächsten Software-Generation für spürbar mehr Komfort und Funktionen für unsere Kunden", sagt Kai Grünitz, Volkswagen Markenvorstand für den Geschäftsbereich „Technische Entwicklung“. "Dafür stehen etwa die dritte Generation des 'Travel Assist', die künftig auch rote Ampeln und Stoppschilder erkennt, sowie das komfortable One-Pedal-Driving.”



Wie könnte es anders sein, die Marketingabteilung hat eine neue Zauberformel für den künftigen Auftritt ersonnen: "Pure Positive" bedeutet etwa stoffbespannte Oberflächen auf Armaturenbrett und Türinserts, eine angenehme Haptik auf allen Flächen, Tastern, Reglern und Griffen. Ein Foto eines Drehreglers, zu finden in unserer Galerie, deutet an, wohin die Reise geht. Sieht hochwertig aus!

Unser Favorit im nun gezeigten Cockpit des VW ID. Polo ist aber die Retro-Ansicht, die auf Knopfdruck einstellbar ist: So weht tatsächlich der Geist des Einser-Golf durch den kleinen Stromer. Ähnlich, wie es Renault bei den Retro-Modellen R4 und R5 vorgemacht hat. Die zwei davon betroffenen Displays sind auf einer Sichtachse angeordnet, wobei das digitale Cockpit vor dem Fahrer 10,25 Zoll misst und das Touchdisplay eine Größe von knapp 13 Zoll aufweist. Unterhalb dieses Infotainmentcenters liegen Tasten für Klimafunktionen und auch der Warnblinkschalter. Ein neues Multifunktionslenkrad mit Tastenfeldern ist ebenso im ID. Polo zu finden.