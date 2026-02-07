World Car Design of the Year: Das sind die Finalisten

Posted by: Mag. Severin Karl

Am 1. April 2026 kommt es auf der New York International Auto Show zur Preisverleihung. Im Finale sind vier Elektroautos und ein Plug-in-Hybrid. Wer ist der Schönste?

Letztes Jahr war es noch nicht so klar wie 2026. Denn 2025 war zum Beispiel der Toyota Land Cruiser als Fahrzeug mit Verbrennungsmotor noch unter den Finalisten und schaffte es sogar auf Rang 2 bei der Wahl zum World Car Design of the Year. Gewinner war der VW ID. Buzz. Heuer ist es eindeutig: Die schönsten Autos im Finale sind voll oder zumindest stark elektrifiziert, also BEV oder PHEV. Wir stellen sie vor.

Top 5 mit "gelungenem" Design

Unter uns: Moderne Autos sind kein Vergleich zu früheren Modellen. Sicherheitsbestimmungen wie der Fußgängerschutz führen zu Beschränkungen in der Wahl der Linien, ADAS-Systeme erfordern das Anbringen diverser Kameras und Sensorik – wirklich schöner werden die Autos dadurch nicht. Zumindest sind die Voraussetzungen für alle gleich. Also, welche Modelle hält die Jury aus sieben internationalen Design-Experten in der Shortlist?



Firefly: Der vier Meter lange Kleinwagen der chinesischen Untermarke von Nio fällt nicht zuletzt durch seine Lichtsignatur auf, die vorne wie hinten an die typischen Kameralinsen von Smartphones erinnert.



Kia PV5: Der ID. Buzz hat 2025 gezeigt, dass auch Vans für einen Sieg taugen. Der 4,96 Meter lange Südkorea-Stromer überzeugt durch klare Linien und Zweifarblook.



Lynk & Co 08: Sein Oberklasse-Auftreten macht den 4,82 Meter langen Chinesen zum begehrenswerten Plug-in-Hybriden. Richtig auffällig ist das sogenannte "Tech Totem", auf dem die Außenspiegel sitzen. Hier wurde extra ein Ort geschaffen, an dem Kameras und Sensoren sitzen können, ohne sich verstecken zu müssen.



Mazda6e: Die 4,92 Meter lange Elektro-Limousine gibt sich klassisch. Fließende Linien und ein selbstbewusstes Frontdesign machen den Japaner mit China-Genen (Changan-Joint-Venture) aus. In die hintere Lichtleiste sind runde Elemente integriert, um das heutige Einerlei zu durchbrechen.



Volvo ES90: Der China-Schwede (gebaut in Chengdu) ist glatte 5 Meter lang und wirkt schlicht-elegant. Designelemente wie die berühmte Thors-Hammer-Lichtsignatur vorn und die C-förmigen Rückleuchten hinten sagen "typisch Volvo!".



Am 1. April 2026 kommt es auf der New York International Auto Show zur Award-Verleihung. Wer darf sich wohl als nächstes zum schönsten (aktuellen) Auto der Welt küren?