Wer bietet mehr? – So lautete der Titel einer spontanen Umfrage auf der Networking-Plattform LinkedIn. Die Kernfrage lautete: „Wo liegt der reale Verbrauch der Emobility-Community?“ Das Resultat: eine Menge an Einträgen unterschiedlichster Elektroautofahrer und Erfahrungen zum Thema Elektromobilität. Ein Gastbeitrag.

Der Ursprung zur Idee wurde nach unterschiedlichen Beiträgen, die über die positiven Aspekte der Elektromobilität sprachen, geboren, um endlich einige Mythen zu klären. Christian Clerici, bekannt aus Film und Fernsehen, zeigte auf mit seinem Energieverbrauch von unter 16 kWh auf 100 Kilometer für eine Fahrt von Wien nach Graz in einem i7. Gefolgt von Matthias Göttfert, Managing Director Techem Austria, der bereits über 30.000 Kilometer in seinem BMW i5 auf dem „Tacho“ hat. Die ersten Anzeichen, wie effizient man elektrisch unterwegs sein kann und ohne jegliche Hindernisse für Langstrecken sowie Vielfahrer in einem Elektroauto.

Eine Meinung eines Einzelnen und die Fahrt von Wien nach Graz kann nicht wirklich eine relevante Stichprobengröße sein, da muss doch noch mehr gehen – so der Gedanke. Wer bietet also mehr oder besser gesagt weniger?

24.000 Kilometer bei 15,6 kWh

Mit diesem Wert ging ich selbst mit gutem Beispiel voran als Start der Umfrage. Erzielt wurden diese mit einem Model 3 Highland, welches zu diesem Zeitpunkt zehn Monate alt war. Nach mittlerweile zwölf Monaten in Betrieb konnte dieser Wert nochmals leicht auf 15,5 kWh verbessert werden.

Schon ein guter Wert, aber in den nächsten Tagen sammelten sich insgesamt 123 Freiwillige, die ihre Verbrauchswerte, Fahrzeug-Details, Erfahrungen zur E-Mobilität und andere Inputs teilten. Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv und ich war überrascht, wie viele sich freiwillig beteiligten und ihre Daten bekannt gaben.

LinkedIn als soziales Netzwerk, welches sich auf berufliche Kontakte konzentriert, ist bunt gemischt, was die Demographie der Nutzer betrifft. Dementsprechend war der Teilnehmerkreis, wo sich Geschäftsführer, Unternehmensgründer, Projektmanager, Vertriebsmitarbeiter und viele mehr von unterschiedlich großen Unternehmen beteiligten, genauso divers. Der Großteil der Rückmeldungen kam aus der DACH-Region, nur vereinzelt von anderen europäischen Ländern. Das liegt vermutlich stark daran, dass der Beitrag auf Deutsch erstellt wurde. Neben vielen Elektroneulingen gab es Teilnehmer, die schon über 20 Jahre elektrisch unterwegs sind.

Und die Sieger sind …

Wenn es einen Sieger geben kann, dann die Elektromobilität selbst. Die Ergebnisse stehen für sich und zeigen, wie effizient ein Elektroauto sein kann und wie viel Spaß es den Nutzern macht.

Den besten Wert konnte ein Škoda Citigo-e mit elf kWh auf über 37.000 Kilometer im Schnitt erzielen. Nur um das in Relation zu setzen: Ein Liter Diesel entsprechen zehn kWh Energie. Beim österreichischen Durchschnittsverbrauch von 6,5 Liter Diesel auf 100 Kilometer, sind das circa 65 kWh. 100 Kilometer im Škoda Citigo-e würden bei den aktuellen Energiepreisen (0,20 Euro pro kWh inkl. Netzgebühren) in Österreich für 2,20 Euro zurückzulegen zu sein oder – bei selbst produziertem Sonnenstrom – noch günstiger. Nicht weit dahinter ein Renault (Zoe – 11,7 kWh) und Christian Peter vom Elektromobilitätsclub Austria mit seinem Tesla Model 3 und 11,9 kWh.

Die Herstellerwertung konnte Tesla mit 48 Nennungen für sich entscheiden, gefolgt von BMW (13) und Hyundai (10). Erstaunlich der geringe Anteil an asiatischen Herstellern, bei all den Diskussionen über die Konkurrenz aus Fernost und die Situation der europäischen Automotiv-Branche.

Auch ein getunter Golf aus 1995 ist dabei

Renault fand zwar „nur“ sechs Mal den Weg in die Abstimmung, jedoch überraschen sie mit dem mit Abstand besten Durchschnittsverbrauch von 14,2 kWh. Hervorzuheben aus allen Teilnehmern gilt es einen „getunten“ Golf 3, Baujahr 1995, welcher 2002 elektrifiziert wurde und somit der längst dienende E-Pkw der Umfrage ist. Der erfahrenste Fahrer konnte bereits 200.000 Kilometer in seinem Tesla Model 3 zurücklegen. Was wiederum zeigt, wie unbegründet die Bedenken gegenüber der Elektromobilität im Hinblick auf Langlebigkeit und Lebensdauer ist.

Gesamtwertung

Die Community konnte insgesamt schon über vier Millionen Kilometer elektrisch zurücklegen und das bei einem Durchschnittsverbrauch von 18,2 kWh. Ein großer Teil der Nennungen weist eine Gesamtstrecke von über 20.000 Kilometern auf, daher lässt sich schließen, dass die Elektroautos länger als ein Jahr in Betrieb sind. Somit repräsentiert der Durchschnittsverbrauch die unterschiedlichen Jahreszeiten beziehungsweise Temperaturen über ein gesamtes Jahr. Einige Teilnehmer analysierten bereits deren eigenen Verbrauch über Sommer- beziehungsweise Winterjahreshälfte und der Durchschnitt daraus ging in die Auswertung ein.

Total wurden etwa 800.000 kWh verbraucht und somit in etwa 300.000 Liter Benzin beziehungsweise Diesel eingespart, was ungefähr 770 Tonnen CO2 entspricht. Oftmals wird noch argumentiert, dass elektrische Automobile einen viel höheren CO2-Footprint bei deren Erzeugung haben, was korrekt ist. Jedoch über den gesamten Lebenszyklus sparen heute die Elektroautos schon 60 Gramm pro Kilometer gegenüber Verbrennern ein (auf Basis von Daten des Ifeu Institutes). Für die 123 Teilnehmer unserer Umfrage würde das eine Einsparung von insgesamt 265 Tonnen CO2 bedeuten.

Die Ergebnisse dieser Umfrage zeigen deutlich, wie effizient elektrische Mobilität sein kann. Die Frage nach Pro oder Kontra wird sich in den kommenden Jahren nicht mehr wirklich stellen, denn es führt kein Weg daran vorbei. Mit Verbrauchsdaten wie in den Umfrageergebnissen ist die Reichweite kein Hindernis mehr und Modelle wie das neue Model 3 Highland Long Range bieten bereits bis zu 700 Kilometer. Elektroautos entwickeln sich stetig weiter, werden effizienter, Kapazitäten der Batterien werden größer und alles in allem die Kosten geringer. Die Zukunft ist elektrisch und macht extrem viel Spaß!



