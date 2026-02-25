429 Euro: Leasing-Aktion zum Start des Xpeng 7+ in Österreich

Posted by: Mag. Severin Karl

0-Prozent-Leasing zum Marktstart soll die schnittige Elektro-Limousine aus Grazer Produktion attraktiv machen. Wer längere Laufzeiten wünscht, darf mit 1,99-Prozent-Leasing rechnen.

Fahren konnten wir den Xpeng P7+ noch nicht, aber auf der Brüssel Motorshow konnten wir zumindest schon einmal Platz nehmen in der in Graz produzierten, vollelektrischen Über-5-Meter-Limousine. Premiumfeeling und viel Platz bietet der P7+ auf jeden Fall, nun werden interessante Finanzierungsoptionen bekannt gegeben.

Diverse Leasingangebote

Starten wir mit dem Listenpreis: Die 47.600 Euro schrecken im Vergleich mit ähnlich gelagerten E-Limousinen nicht wirklich – ein VW ID.7 etwa beginnt derzeit gleich bei 58.490 Euro. (Weitere Preise, für diese Modelle werden aber keine Angebote genannt: Mit Long-Range-Batterie werden beim Xpeng P7+ 50.600 Euro fällig und die Performance-Variante kommt auf 54.600 Euro.)



Bis zum 31. März 2026 gilt ein 0-Prozent-Leasingangebot mit einer Laufzeit von 36 Monaten. Eine Vorauszahlung von 9.520 Euro ist nötig, die montaliche Rate beträgt ab 429 Euro brutto. Ab April 2026 werden die Fahrzeuge ausgeliefert. Bei einer längeren Bindung heißt es: 1,99-Prozent-Leasing; die monatliche Rate bei 48 Monaten Laufzeit beträgt 439 Euro brutto. Für 60 Monate nennt Xpeng in seiner Aussendung eine Rate von 409 Euro – die Vorauszahlung bleibt stets gleich. Partner der Leasingaktionen ist Easyleasing.

Eintauschwagen vorhanden?

Nicht nur bei der schnittig gezeichneten Fastback-Limousine P7+, sondern auch bei den SUV-Modellen G6 und G9, kann man eine Eintauschprämie von 3.000 Euro in Amspruch nehmen, wenn man statt Leasing lieber den Barkauf bevorzugt. Auch hier ist der 31. März die Deadline. Alle drei Modelle werden bei Magna Steyr in Graz gefertigt, Garantien von sieben Jahren/160.000 Kilometer bzw. acht Jahre/160.000 Kilometer auf die HV-Batterie können so sichergestellt werden.



Im Eingangsbereich der Vienna Drive waren G6 und G9 schon für ein breites Publikum zu sehen. Der G9 findet sich auch in unserem Video:

Daten Xpeng P7+ Standard Range