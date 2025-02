Audi: Doch kein Zahlenunterschied bei Elektroauto-Namen

Posted by: Mag. Severin Karl

Verwirrung beim deutschen Premiumhersteller: Kürzlich hieß es noch, Stromer bekommen immer gerade Ziffern, nun wird zurückgerudert.

A4, A5, A6 und Co, ebenso Q4, Q5, Q6 etc.: Audi wollte Ordnung in seine Nomenklatur bringen und trichterte uns seit einiger Zeit mit aller Deutlichkeit ein: Wo eine gerade Zahl draufsteht, ist eine Traktionsbatterie drin, eine ungerade Zahl weist auf einen Tank hin. Bitte alles wieder vergessen, in Ingolstadt denkt man nun neu!

Wie man es von früher kennt

"Weltweite Stringenz" und eine "klare Orientierung" sind die genannten Gründe gegen die bisherige (scheinbare) Orientierungslosigkeit. Ab nun also werden global einheitliche Namen verteilt.



Nach wie vor werden "flache" Fahrzeuge mit einem A versehen, die Crossover und SUV sind wie gewohnt am Q zu erkennen. Die Ziffern reichen – derzeit – von eins bis acht und sollen die Größe kennzeichnen. Je kleiner, desto kleiner und umgekehrt. Also so, wie man Audi von früher kennt. Ein A4 ist irgendwo in der Mitte angesiedelt, ein A8 ist ein Oberklassegefährt. Derivate werden mit Zusatzbezeichnungen wie Avant, Sportback etc. gekennzeichnet, die Beinamen für die Antriebsform sind ebenso alle bekannt: e-tron, TFSIe, TFSI oder TDI sagen aus, welches Herz unter dem Blech schlägt.



Am 4. März feiert der neue Audi A6 z. B. als TFSI seine Weltpremiere, er ist somit klar vom Audi A6 e-tron zu unterscheiden. Wichtig: Eine rückwirkende Änderung bereits im Verkauf befindlicher Modelle findet nicht statt.

Und noch ein Statement

„Die Entscheidung ist das Ergebnis intensiver Diskussionen und folgt auch dem Wunsch unserer Kunden sowie dem Feedback unseres internationalen Handels“, so Marco Schubert, Mitglied des Vorstands der Audi AG für Vertrieb und Marketing. „Mit unserer Nomenklatur ermöglichen wir nun allen Kunden weltweit eine intuitive Orientierung in unserem Portfolio. Die Bezeichnung unserer Modelle gestalten wir daher so, dass Größe und Positionierung bereits auf den ersten Blick ersichtlich sind.”