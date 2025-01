Citroën erneuert seine Elektro-Kompaktklasse

Posted by: Mag. Severin Karl

Mit den Facelifts von ë-C4 und ë-C4 X bleiben die kompakten Franzosen auf aktuellem Stand. Mit Video!

Um es gleich vorweg zu nehmen: Richtig große Änderungen darf man beim Facelift der beiden C-Segment-Modelle nicht erwarten. Aber das ist für die Zielgruppe durchaus gut so. Gewohntes wird dezent verbessert, man muss sich nicht gleich komplett umstellen, es wird nicht alles über den Haufen geworfen. Citroën ë-C4 und ë-C4 X sind nach wie vor entspannte Kompakte, die mit braven Leistungen für den ganz normalen Alltag bestimmt sind.

Französisches Fahrgefühl wird gepflegt

Wer zu einem Elektromodell des Stellantis-Konzerns greift, findet Fahrzeuge, die für die regulären Momente des Lebens geschaffen wurden: Die Motoren leisten 100 kW/136 PS oder 115 kW/157 PS und ersparen einem damit von vornherein die Frage nach Sportlichkeit, die viele Elektroautos zwar vorgaukeln, dann aber doch nicht einlösen. Auch die Themen Fahrwerk und Sitzkomfort beantworten ë-C4 und ë-C4 X gleichermaßen: Gemütlichkeit wird groß geschrieben, man darf gerne "typisch französisch" sagen. Der Hersteller weist darauf hin, dass die mit dem Beinamen "Advanced Comfort" versehenen Sitze neu gestaltet wurden. Gemeinsam mit der tollen Federung stellt sich tatsächlich ein ungewohntes Fahrgefühl ein – zumindest im Vergleich mit anderen Marken. Citroën war ja immer schon eher auf der soften Seite unterwegs.



Was ist überhaupt neu? Optisch wurde nachjustiert, die beiden Modelle wirken nun etwas seriöser, dezenter, aber auch schicker. Es findet sich das neue Markenlogo, das ein wenig Retroflair versprüht, vorne und am Lenkrad. Hinten findet dagegen der Schriftzug zwischen den LED-Rückleuchten. Völlig neu und während der Fahrt am meisten auffällig ist das 7-Zoll-Kombiinstrument – zumindest in der Ausstattungsversion Max. Dort können Smartphones ihre Inhalte zudem kabellos ins 20-Zoll-Infotainment übertragen. Over-the-Air-Updates und Sprachsteuerung per "Hallo Citroën" gehören dann dazu.

Keine Änderungen an den Elektro-Fakten

Wie bereits erwähnt: Die einheitliche Stellantis-Kost von Elektromotoren und Batteriepaketen wird nicht angetastet: Wer 100 kW Leistung wählt, bekommt die 50-kWh-Batterie. Wer es dezent flotter will und auf 115 kW setzt, findet 54 kWh Kapazität vor. Natürlich steigt dann auch die Reichweite: Von 354 auf 416 WLTP-Kilometer beim ë-C4 und von 360 auf 427 WLTP-Kilometer beim ë-C4 X.



Hier lässt sich gleich auf die Unterschiede zwischen den beiden Modellen hinweisen: Mit 4.580 Millimetern Länge ist die X-Variante gleich um 23 Zentimeter länger als der ë-C4. Was sich beim Fahren kaum bemerkbar macht und auch die Gäste in der zweiten Reihe merken nichts, denn der Knieraum ist schon beim 4.350-Millimeter-Modell unerwartet hervorragend. Aber: Die noch coupéhaftere Linie des X verbessert die Aerodynamik so sehr, dass es positiv auf Verbrauch und Reichweite schlägt. Etwa 0,5 kWh geringer fällt der Stromverbrauch aus. Übrigens: Der stärkere Motor benötigt bei beiden Modellen etwas weniger Strom, somit ist der ë-C4 X 156 (so die offizielle Bezeichnung, auch wenn er 157 PS leistet) der sparsamste im Franzosen-Quartet – 14,5 kWh laut WLTP-Zyklus.



Erste Testfahrten im Umland vorn Barcelona waren perfekt auf die Modelle abgestimmt. Es hatte 17 Grad und bei den Routen waren keine Autobahnfahrten dabei. Wir waren dennoch "ganz normal" unterwegs und es gab durchaus Bergaufpassagen zu bewältigen. Der Bordcomputer sank bei unserer Fahrweise teilweise sogar unter 13 kWh Verbrauch – im konkreten Fall beim 156 PS starken ë-C4.

Preisgestaltung

Den ë-C4 als Basisausstattung You gibt es nur mit dem 136-PS-Motor, was in dem Fall 34.965 Euro laut Liste kostet, also ohne etwaige Förderungen. 16-Zoll-Stahlfelgen, ein 5,5-Zoll-Kombiinstrument sowie der 10-Zoll-Touchscreen in SD statt HD müssen dann reichen. Zwei-Zonen-Klima, Lederlenkrad und Wärmepumpe sind aber schon in Serie dabei, ebenso dreiphasiges 11-kW-Laden (AC).

156 PS und die größere Batterie gibt es ab Plus und 38.615 Euro. Der 136-PS-ë-C4 kostet hier 36.215 Euro. Mit dabei: 18-Zoll-Stahlfelgen, Rückfahrkamera, beheizbare Vordersitze (Advanced Comfort), elektrisch anklappbare Außenspiegel und einige Details mehr.

Bei Max ist nur noch der starke Motor zu finden, der Preis liegt bei 40.615 Euro. Hier gibt es endlich Leichtmetallfelgen (18 Zoll), auch das digitale 7-Zoll-Cockpit und das 3D-Navi sind dabei. Mit dem serienmäßigen Drive Assist Paket kann man sich auf einen adaptiven Geschwindigkeitsregler sowie weitere Assistenzsysteme verlassen. Auch Keyless Entry & Start und viele weitere Extras sind beim Topmodell dabei.



Ganz ähnlich verhalten sich die Ausstattungsunterschiede beim ë-C4 X, er beginnt als You bei 35.865 Euro. Plus: ab 37.115 Euro (136) bzw. 39.515 Euro (156). 41.515 Euro kostet der Einstieg in das Max-Modell.