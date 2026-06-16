Cupra Raval dreht sich am Riesenrad

Posted by: Mag. Severin Karl

Was für eine spannende Inszenierung: Statt einer Gondel dreht sich aktuell ein Cupra am Wiener Riesenrad. Ob der Katalane so das Zeug zum Wahrzeichen hat?

Kommen Sie, kommen Sie! Meine Damen und Herren, treten Sie ein in die wunderbare Welt des Wiener Praters, wo sich alles dreht und blinkt und im Spiegelkabinett nichts ist, wie es scheint. Dort, in dieser fantastischen, bunten Welt, hat Cupra gerade das Riesenrad gekapert: Der pfiffige E-Kleinwagen Raval dreht sich nun statt einer der Gondeln, aus denen man so schön über die Kaiserstadt blicken kann.

Somit: Kommen Sie, kommen Sie! Ein neues Fotomotiv wartet …

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Durchgeführt wurde die Guerilla-Marketing-Aktion von der Salzburger Agentur Bazzoka Creative, der Raval wird sich nun noch mehrere Tage lang am – ebenfalls elektrisch betriebenen – Wahrzeichen der Bundeshauptstadt drehen, bevor er sich wieder um die Elektrifizierung des Kleinwagensegments auf dem Asphalt kümmert.