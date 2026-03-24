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Cupra Raval: Limitierter Start – Reservierungen für den Alpha offen!

Cupra

ELECTRIC WOW / 24.03.2026.

Cupra Raval: Limitierter Start – Reservierungen für den Alpha offen!

Posted by: Mag. Severin Karl

Der Cupra Raval Alpha kostet Liste 30.400 Euro, mit Boni ist das Sondermodell auf 22.900 Euro zu drücken. Aber was kann der kleinste Stromer des Hauses, der ab 10. April in Wien zu sehen ist?

Endlich: Der Erstling der Kleinwagenreihe des Konzerns rückt immer näher, nun sind Online-Reservierungen möglich und ab dem 10. April – also direkt nach der Weltpremiere – ist der Cupra Raval in der Cupra City Garage im 1. Bezirk in Wien zu besichtigen. Hier die wichtigsten Infos.

>> Weiterlesen: Cupra Raval im Anflug

Der Slot ist dann fixiert

Das Sondermodell Cupra Raval Alpha ist limitiert. Es ist für jene gedacht, die sich bereits vor der Weltpremiere (9. April 2026) einen fixen Slot der Produktion des günstigen Einsteigers sichern wollen. First come, first serve: Wer zuschlägt, wird den Raval mit der kleineren Batterie als einer der ersten bekommen. Denn diese kommt erst im September auf den Markt, während das Modell mit 56 kWh bereits im Juni kommt. Attraktive Mehrausstattungen werden vom Importeur für den Alpha versprochen. Zum Beispiel:

  • Induktionsladeschale (15 W)
  • Je 2 USB-C-Anschlüsse vorn und hinten
  • Keyless Entry & Go (Kessy)
  • Diebstahlwarnlanlage (samt Innenraumüberwachung)
  • Zweizonen-Klimaautomatik
  • Rückfahrkamera
  • Ladeboden variabel
  • Digitaler Fahrzeugschlüssel
  • V2L-Funktion (Vehicle2Load)
  • und weitere Features

Gesamtwert dieser Extras laut Importeur sind 910 Euro, im Normalfall muss dafür das Edge-Paket um diesen Preis bestellt werden. Eine pfiffige Idee: Auch ein Hotel-Voucher für Wien ist inkludiert. So können auch Fans aus den Bundesländern in der Cupra City Garage ihr künftiges Auto besichtigen. Der Preis des Cupra Raval Alpha beträgt 30.400 Euro laut Liste. Nimmt man sämtliche Boni (Elektro-Prämie des Importeurs, Finanzierungs- und Versicherungsbonus, Servicebonus) in Anspruch, kann man auf 22.900 Euro kommen.

>> Weiterlesen: Cupra Born – Neuer Look und bis 600 Kilometer

Technische Daten von Alpha, Base und Plus

Batteriekapazität 38,5 kWh (brutto)
Leistung 135 PS
Reichweite 320 km

Technische Daten von Endurance und VZ

Batteriekapazität 56 kWh (brutto)
Leistung 210 PS bzw. 225 PS (VZ)
Reichweite (WLTP) 450 km bzw. 395 km (VZ)

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