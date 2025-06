Cupra: Tavascan-Angebot bis Ende Juli

Posted by: Mag. Severin Karl

Das sportliche SUV mit Barcelona-Heritage ist nicht nur lagernd zu haben, beim Kauf gibt es ein Jahr kostenloses Laden und dazu ein Set Winterräder obendrauf.

„Elektromobilität ist für viele Menschen noch Neuland. Mit unserem Lager-Deal für den CUPRA Tavascan möchten wir ein attraktives Sorglos-Paket bieten", meint Timo Sommerauer, der Markenleiter von Cupra in Österreich. "Damit unsere Kunden nicht nur eines der schönsten Elektrofahrzeuge am Markt erhalten, sondern auch rund ums Jahr bestens mobil bleiben – inklusive Ladeguthaben und original Winterkompletträder.“

Netzwerk mit 650.000 Ladepunkten

Okay, das mit der Optik ist immer Geschmackssache, der Tavascan spricht vor allem jene Autofans an, die auf coupéhafte Formen und schnittige Linienführung stehen. Was das Ladeguthaben betrifft: Hier geht es um 1.500 Euro, die an allen Ladestationen bei Cupra Charging gelten. "Ein Jahr kostenlos laden" berechnet man beim Importeur durch eine angenommen Kilometerleistung von 10.000 Kilometern und einen Strompreis von 0,85 Euro pro kWh sowie den WLTP-Stromverbrauch. Das Netzwerk der Marke umfasst 650.000 Ladepunkte (sowohl AC als auch DC) in ganz Europa.



Zu wählen ist der Tavascan mit 286 PS starkem Hinterradantrieb oder als Allradler mit 340 PS. Das Elektroauto mit 77 kWh Netto-Speicherkapazität kommt laut WLTP im besten Fall 570 Kilometer weit.

Bei den versprochenen Winterrädern handelt es sich um einen Satz Original Cupra Kompletträder