Posted by: Mag. Severin Karl

Im Autohaus Ebner in Perchtoldsdorf kam es am Samstag, dem 9. November, zu einem besonderen Automobil-Meeting: Gerhard Felfer zeigte seinen restaurierten Renault R5 Turbo 2 – dazu kam das moderne Brüderchen, der R5 E-Tech Electric.

"Die Präsentation im Autohaus Ebner war ein voller Erfolg. Die Attraktionen waren sowohl von den Autos als auch von den Personen geprägt" berichtet Herbert Stampfer, der für uns vor Ort war. "Günther Nussbaum, bekannt aus der Fernsehserie 'Pfusch am Bau' testete den neuen R5 E-Tech Electric und er war auch vom alten R5 Turbo 2 begeistert. Gerhard Felfer, der Besitzer und Restaurator des R5 Turbo 2, unterhielt sich mit Günther Nussbaum über die Spenglerarbeiten am Auto. Toni Polster schrieb Autogramme. Weiters war Alexander Trimmel, einer der Veranstalter vom 'Ventilspiel am Red Bull Ring' vorort. Er inspizierte den 40 Jahre alten R5 Turbo 2 ganz genau. Die Zeit verflog mit Essen, interessanten Unterhaltungen und einer Testfahrt mit dem neuen R5 E-Tech Electric."



Zur Restauration des R5 Turbo 2: Etwa ein Jahr lang wurde an dem Kultauto gearbeitet und nun wurde er das erste Mal der Öffentlichkeit gezeigt. Das Auto wurde vollkommen zerlegt und komplett neu aufgebaut. Auch die Rallye-Lackierung wurde wieder wie original hergestellt, nicht geklebt sondern lackiert. Innen wurden sowohl die Sitze aus auch die komplette Innenausstattung wie original hergestellt. Der Motor wurde überholt und leistet wie in den 1980er-Jahren 160 PS. Es wurden insgesamt etwa 1.000 Arbeitsstunden investiert.



Stampfer: "Diese R5 Turbo 2 sind schon sehr selten, da nur wenige erzeugt wurden, und weiters bei den Einsätzen auf den Rallyes und den Rennstrecken ihren Tribut zahlten. Auch der Zahn der Zeit hat an vielen Fahrzeugen genagt. Für den Anfang der 1980er-Jahre war dieses Auto ein Hammer: nur 980 Kilogramm Gewicht, Heckmotor, Heckantrieb, 1,4-Liter-Turbo mit 160 PS, von 0 auf 100 km/h in 6,9 Sekunden. Somit konnte er locker mit einem Porsche SC mithalten. Die Autos sind inzwischen gefragt und begehrte Sammlerobjekte. Ab einem sechsstelligen Eurobetrag ist man dabei, allerdings darf man sich kein perfektes Fahrzeug erwarten, wie es das von Gerhard restaurierte Auto ist.